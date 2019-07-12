Происшествия
Аргентинский вратарь умер, отбив пенальтиТК Звезда 19:43
В Аргентине 17-летний вратарь Рамон Исмаэль Коронель умер во время матча Северной региональной футбольной лиги. Отбив грудью пенальти, от которого решался исход встречи, голкипер побежал к своей команде праздновать триумф, но внезапно упал.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 22:15, Ашберн
Происшествия
Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности
В результате сильной турбулентности на борту пострадали 35 пассажиров, а самолет экстренно приземлился в Гонолулу на Гавайях.
Обновлено в 19:01
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено в 12:57
Происшествия
В Южно-Сахалинске загорелась крыша многоэтажного дома
Пожар вспыхнул на крыше жилого четырехэтажного дома, расположенного на одной из центральных улиц Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
Обновлено в 20:59
Происшествия
Мать заметила слезы на глазах «умершего» сына и спасла его от кремации
Во время подготовки к кремации мать Кирана заметила слезы, стекающие из уголков его глаз. Родственники немедленно вызвали скорую.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что сбили беспилотник, корректировавший огонь силовиков
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, корректирующий огонь по населенным пунктам ЛНР, заявил в четверг журналистам офицер пресс-службы ведомства Иван Филипоненко.
Обновлено в 16:33
Происшествия
В Волгограде обнаружили тело федерального судьи
Обновлено в 13:19
Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое
Некоторые офицеры ФСБ тайно бежали на Кавказ после того, как узнали, что их коллег арестовали по делу о разбое.
Обновлено в 21:20
Политика
Медведев заявил о снижении НДС на ягоды и фрукты до 10%
НДС на плодово-ягодную продукцию понизят до 10%. Об этом решении сообщил в Twitter премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 11:38
Хоккей
Какко подписал контракт с «Рейнджерс»
«Рейнджерс» подписал контракт с нападающим Каапо Какко. Соглашение новичка рассчитано на три года.
Обновлено в 14:30
Недвижимость
В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье
Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено в 16:16
Культура
Открывается фестиваль «Славянский базар в Витебске»
Обновлено в 00:34
Общество
Представлены доказательства инсценировки отравления Бари Алибасова
Опубликована переписка помощника Бари Алибасова с врачом, свидетельствующая об инсценировке отравления.
Обновлено в 07:39
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено в 07:08
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Задержанный за взятку замглавы ПФР признал вину и подал в отставку
Задержанный за получение взятки заместитель главы Пенсионного фонда России Алексей Иванов признал вину, раскаивается и подал заявление об оставке, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 15:54
Политика
Список потенциально опасных пород собак могут расширить
Обновлено в 20:53
Происшествия
Кусок скалы упал на автобус с туристами в Китае
Обновлено в 09:56
Транспорт
Глава Минтранса Хакасии пригрозил не церемониться с недобросовестными подрядчиками
Иван Тиронов пообещал, что в этом году укладки асфальта в снег жители Хакасии точно не увидят - а для этого важно, чтобы подрядчики точно соблюдали сроки.
Обновлено в 06:53
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 может оказаться мощнее Mi CC9
Звучит вполне правдоподобно, но блогер @IshanAgarwal24 утверждает, что на самом деле Mi A3 окажется мощнее Mi CC9, так как получит процессор Snapdragon 730, а не Snapdragon 710.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Медики рассказали о состоянии избитой опекунами девочки из Ингушетии
Читайте такжеИзбитая опекунами девочка из Ингушетии находится в стабильно тяжелом состоянии Днем ранее, 8-го июля, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова говорила, что положительные прогнозы по состоянию семилетней девочки не оправдались.
Обновлено 09 июля в 05:40
Политика
Слова Меркель во время приступа прочитали по губам
Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern о том, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи.
Обновлено в 13:44
Здоровье
В минздраве Татарстана предупредили об опасности арбузов
Министерство здравоохранения Татарстана выступило с обращением по поводу начала сезона продажи арбузов.
Обновлено в 13:51
Экономика
Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.
Обновлено в 20:15
Шоу-бизнес
Ольга Бузова травмировалась на съемках шоу «Форт Боярд»
Сегодня стало известно, что Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок проекта. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.
Обновлено в 06:03
Политика
Меркель рассказала о состоянии своего здоровья
Три приступа дрожи за три недели - Ангела Меркель поведала в каком состоянии находится ее здоровье.
Обновлено вчера в 10:37
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 00:52
Здоровье
Названы ядовитые грибы, которые можно спутать со съедобными
Только три ядовитых гриба, растущих в Подмосковье, можно спутать со съедобными - свинушку, галерину и гебелому, остальные непригодные в пищу грибы можно определить по виду, рассказали в министерстве экологии Московской области.
Обновлено в 20:12