Происшествия

Аргентинский вратарь умер, отбив пенальтиТК Звезда 19:43

В Аргентине 17-летний вратарь Рамон Исмаэль Коронель умер во время матча Северной региональной футбольной лиги. Отбив грудью пенальти, от которого решался исход встречи, голкипер побежал к своей команде праздновать триумф, но внезапно упал.
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В Аргентине футболист скончался во время игры

Известия20:19

17-летний голкипер отбил пенальти и умер

Советский спорт16:19

17-летний вратарь скончался после того, как отбил пенальти грудью

Чемпионат16:29

Вратарь отбил пенальти и умер

РЕН ТВ18:28

В Аргентине вратарь скончался, отбив пенальти

Российская газета16:48

СМИ: В Аргентине вратарь умер от сердечного приступа после отбитого пенальти

RT на русском16:38

В Аргентине 17-летний вратарь умер от сердечного приступа. Перед смертью он отбил пенальти

Sport24.ru16:04
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 22:15, Ашберн
Происшествия

Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности

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В Южно-Сахалинске загорелась крыша многоэтажного дома

Пожар вспыхнул на крыше жилого четырехэтажного дома, расположенного на одной из центральных улиц Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
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Мать заметила слезы на глазах «умершего» сына и спасла его от кремации

Во время подготовки к кремации мать Кирана заметила слезы, стекающие из уголков его глаз. Родственники немедленно вызвали скорую.
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Армия и оружие

В ЛНР заявили, что сбили беспилотник, корректировавший огонь силовиков

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, корректирующий огонь по населенным пунктам ЛНР, заявил в четверг журналистам офицер пресс-службы ведомства Иван Филипоненко.
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Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
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Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

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Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое

Некоторые офицеры ФСБ тайно бежали на Кавказ после того, как узнали, что их коллег арестовали по делу о разбое.
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Какко подписал контракт с «Рейнджерс»

«Рейнджерс» подписал контракт с нападающим Каапо Какко. Соглашение новичка рассчитано на три года.
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В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье

Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
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Открывается фестиваль «Славянский базар в Витебске»

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Общество

Представлены доказательства инсценировки отравления Бари Алибасова

Опубликована переписка помощника Бари Алибасова с врачом, свидетельствующая об инсценировке отравления.
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Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
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Кусок скалы упал на автобус с туристами в Китае

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Глава Минтранса Хакасии пригрозил не церемониться с недобросовестными подрядчиками

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Гаджеты

Xiaomi Mi A3 может оказаться мощнее Mi CC9

Звучит вполне правдоподобно, но блогер @IshanAgarwal24 утверждает, что на самом деле Mi A3 окажется мощнее Mi CC9, так как получит процессор Snapdragon 730, а не Snapdragon 710.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Медики рассказали о состоянии избитой опекунами девочки из Ингушетии

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Слова Меркель во время приступа прочитали по губам

Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern о том, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи.
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В минздраве Татарстана предупредили об опасности арбузов

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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.
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Происшествия

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Ольга Бузова травмировалась на съемках шоу «Форт Боярд»

Сегодня стало известно, что Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок проекта. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.
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Меркель рассказала о состоянии своего здоровья

Три приступа дрожи за три недели - Ангела Меркель поведала в каком состоянии находится ее здоровье.
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Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
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Названы ядовитые грибы, которые можно спутать со съедобными

Только три ядовитых гриба, растущих в Подмосковье, можно спутать со съедобными - свинушку, галерину и гебелому, остальные непригодные в пищу грибы можно определить по виду, рассказали в министерстве экологии Московской области.
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