Происшествия
Аргентинский вратарь умер, отбив пенальтиТК Звезда вчера в 19:43
В Аргентине 17-летний вратарь Рамон Исмаэль Коронель умер во время матча Северной региональной футбольной лиги. Отбив грудью пенальти, от которого решался исход встречи, голкипер побежал к своей команде праздновать триумф, но внезапно упал.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: В Аргентине вратарь умер от сердечного приступа после отбитого пенальти
RT на русскомвчера в 16:38
В Аргентине 17-летний вратарь умер от сердечного приступа. Перед смертью он отбил пенальти
Sport24.ruвчера в 16:04
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено вчера в 23:50, Вашингтон
Происшествия
Появилось видео задержания мужа Луизы Хайруллиной
Обновлено вчера в 00:18
Происшествия
Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали
Обновлено вчера в 21:37
Политика
Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами
Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
Обновлено вчера в 18:31
Экономика
Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО
Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено вчера в 09:40
Интернет
Google призналась в утечке данных пользователей Google Assistant
Google призналась в утечке голосов клиентов, использующих Google Assistant.
Обновлено вчера в 16:12
Экономика
Богатый урожай пшеницы в России Bloomberg объяснил везением
Обновлено вчера в 06:30
Политика
Немецкий журналист потребовал снести памятник в Прохоровке
Сражение под Прохоровкой немецкий журналист считает менее масштабным, чем его обычно описывают.
Обновлено 10 июля в 01:49
Политика
«Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России
«По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.
Обновлено вчера в 13:57
Энергетика
Белоруссия хотела бы больше получать за транзит российской нефти
Белорусская «Гомельтранснефть Дружба» письменно уведомила «Транснефть», что хочет с августа этого года повысить действующий тариф на транспортировку нефти по трубам в Белоруссии на 21,7%, сообщил «Интерфакс».
Обновлено вчера в 07:25
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Политика
Ангела Меркель сидя слушала гимн на встрече с премьером Дании
Обновлено вчера в 08:39
Политика
В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против российского госдолга
Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая предусматривает введение санкций в отношении российского суверенного долга.
Обновлено вчера в 23:16
Наука
Механизмы регуляции сна рыб и наземных позвоночных совпадают
Обновлено вчера в 09:53
Религия
Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла
Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).
Обновлено вчера в 17:22
Политика
Трамп поклялся узнать гражданство жителей США в обход переписи
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что подпишет 12 июля указ о получении его администрацией сведений о гражданстве жителей США, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:17
Музыка
Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
По словам артистки, размолвка произошла после того, как в латвийской Юрмале вместо конкурса "Новая волна", основателем которого является Крутой, был создан фестиваль "Лайма Рандеву".
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Путин и Зеленский впервые переговорили по телефону
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе Киева.
Обновлено вчера в 12:57
Кино
Минкультуры в 2019 году поддержит создание девяти фильмов для детей
Экспертный совет по игровому кино для детей Министерства культуры РФ рекомендовал включить девять проектов в перечень получателей госсубсидий в 2019 году.
Обновлено вчера в 15:45
Здоровье
Названы виды токсичных условно-съедобных грибов в лесах Москвы
В министерстве экологии Московской области рассказали, что нашли в лесах региона три вида грибов, которые выглядят, как съедобные, но на самом деле являются ядовитыми.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
Из-за шторма в Греции погибли российские туристы
В результате сильного шторма в греческом Халкидики погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе двое туристов из России.
Обновлено вчера в 03:02
Происшествия
Таможенников в аэропорту «Домодедово» задержали по делу о взятке
По данным «112», сотрудников пригласили на вручение грамот за хорошую службу, а в кабинете им сообщили, что они задержаны по подозрению в получении крупной взятки (ст. 290 Уголовного кодекса).
Обновлено вчера в 06:16
Финансы
Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла
Поддержку рублю оказал председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл.
Обновлено 10 июля в 15:25
Армия и оружие
Глава ДНР сообщил о критическом ухудшении ситуации в Донбассе
Обновлено вчера в 16:28
Баскетбол
«Оклахома» и «Хьюстон» договорились об обмене Уэстбрука на Пола
«Оклахома-Сити» и «Хьюстон Рокетс» согласовали обмен, в результате которого разыгрывающий Расселл Уэстбрук станет игроком клуба из Техаса, сообщает обозреватель ESPN Эдриан Войнаровски в своём «твиттере».
Обновлено вчера в 22:25
Здоровье
Главный диетолог Москвы рассказала о пользе шоколада для сердца
Главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, в чем заключается польза темного шоколада для сердечно-сосудистой системы.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
Мать заметила слёзы сына во время кремации и спасла ему жизнь
Специалисты объяснили матери, что у её сына Гэндэма Кирана не осталось шансов на жизнь и даже предложили отключить его от аппарата жизнеобеспечения, но мать отказалась и забрала мальчика домой.
Обновлено вчера в 13:39
Авто
Kia Rio на вторичке: выбираем оптимальный вариант
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Иранские ВМС попытались захватить британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 03:36