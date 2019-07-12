Происшествия

Аргентинский вратарь умер, отбив пенальтиТК Звезда вчера в 19:43

В Аргентине 17-летний вратарь Рамон Исмаэль Коронель умер во время матча Северной региональной футбольной лиги. Отбив грудью пенальти, от которого решался исход встречи, голкипер побежал к своей команде праздновать триумф, но внезапно упал.
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В Аргентине футболист скончался во время игры

Известиявчера в 20:19

17-летний голкипер отбил пенальти и умер

Советский спортвчера в 16:19

17-летний вратарь скончался после того, как отбил пенальти грудью

Чемпионатвчера в 16:29

Вратарь отбил пенальти и умер

РЕН ТВвчера в 18:28

В Аргентине вратарь скончался, отбив пенальти

Российская газетавчера в 16:48

СМИ: В Аргентине вратарь умер от сердечного приступа после отбитого пенальти

RT на русскомвчера в 16:38

В Аргентине 17-летний вратарь умер от сердечного приступа. Перед смертью он отбил пенальти

Sport24.ruвчера в 16:04
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено вчера в 23:50, Вашингтон
Происшествия

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Происшествия

Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали

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Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
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Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО

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Обновлено вчера в 11:15
Происшествия

Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро

"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено вчера в 09:40
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Google призналась в утечке данных пользователей Google Assistant

Google призналась в утечке голосов клиентов, использующих Google Assistant.
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Экономика

Богатый урожай пшеницы в России Bloomberg объяснил везением

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Политика

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Сражение под Прохоровкой немецкий журналист считает менее масштабным, чем его обычно описывают.
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«По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.
Обновлено вчера в 13:57
Энергетика

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Белорусская «Гомельтранснефть Дружба» письменно уведомила «Транснефть», что хочет с августа этого года повысить действующий тариф на транспортировку нефти по трубам в Белоруссии на 21,7%, сообщил «Интерфакс».
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Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Политика

Ангела Меркель сидя слушала гимн на встрече с премьером Дании

Обновлено вчера в 08:39
Политика

В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против российского госдолга

Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая предусматривает введение санкций в отношении российского суверенного долга.
Обновлено вчера в 23:16
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Механизмы регуляции сна рыб и наземных позвоночных совпадают

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Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла

Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).
Обновлено вчера в 17:22
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Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что подпишет 12 июля указ о получении его администрацией сведений о гражданстве жителей США, сообщает РИА "Новости".
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По словам артистки, размолвка произошла после того, как в латвийской Юрмале вместо конкурса "Новая волна", основателем которого является Крутой, был создан фестиваль "Лайма Рандеву".
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Обновлено вчера в 15:45
Здоровье

Названы виды токсичных условно-съедобных грибов в лесах Москвы

В министерстве экологии Московской области рассказали, что нашли в лесах региона три вида грибов, которые выглядят, как съедобные, но на самом деле являются ядовитыми.
Обновлено вчера в 23:32
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Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия

Из-за шторма в Греции погибли российские туристы

В результате сильного шторма в греческом Халкидики погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе двое туристов из России.
Обновлено вчера в 03:02
Происшествия

Таможенников в аэропорту «Домодедово» задержали по делу о взятке

По данным «112», сотрудников пригласили на вручение грамот за хорошую службу, а в кабинете им сообщили, что они задержаны по подозрению в получении крупной взятки (ст. 290 Уголовного кодекса).
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Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла

Поддержку рублю оказал председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл.
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Обновлено вчера в 22:25
Здоровье

Главный диетолог Москвы рассказала о пользе шоколада для сердца

Главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, в чем заключается польза темного шоколада для сердечно-сосудистой системы.
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Специалисты объяснили матери, что у её сына Гэндэма Кирана не осталось шансов на жизнь и даже предложили отключить его от аппарата жизнеобеспечения, но мать отказалась и забрала мальчика домой.
Обновлено вчера в 13:39
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