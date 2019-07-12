Происшествия

Аргентинский вратарь умер, отбив пенальтиТК Звезда вчера в 19:43

В Аргентине 17-летний вратарь Рамон Исмаэль Коронель умер во время матча Северной региональной футбольной лиги. Отбив грудью пенальти, от которого решался исход встречи, голкипер побежал к своей команде праздновать триумф, но внезапно упал.
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17-летний вратарь умер после отбитого пенальти

Спорт-Экспрессвчера в 23:51

17-летний голкипер отбил пенальти и умер

Советский спортвчера в 16:19

Аргентинский вратарь отразил пенальти ценой жизни

Матч ТВвчера в 18:31

В Аргентине 17-летний вратарь умер от сердечного приступа. Перед смертью он отбил пенальти

Sport24.ruвчера в 16:04

В Аргентине вратарь скончался, отбив пенальти

Российская газетавчера в 16:48

СМИ: В Аргентине вратарь умер от сердечного приступа после отбитого пенальти

RT на русскомвчера в 16:38

17-летний вратарь скончался после того, как отбил пенальти грудью

Чемпионатвчера в 16:29
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:20, Ашберн
Политика

Глава МВД Крыма Торубаров отправлен в отставку

Временно исполнять обязанности главы республиканского управления МВД РФ будет замминистра Павел Каранда Министр внутренних дел по Республике Крым Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности.
Обновлено вчера в 14:05
Интернет

Сервис Google по распознаванию лиц на фото стал доступен в России

Обновлено вчера в 03:12
Происшествия

Глава ПФР подтвердил задержание зампреда правления фонда

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил, что заместитель председателя правления фонда Алексей Иванов задержан по подозрению в даче взятки.
Обновлено вчера в 05:56
Происшествия

В Лондоне найдена мертвой юная скрипачка из России

Обновлено в 00:16
Политика

Косачёв проведёт переговоры с депутатами из Грузии 15 июля

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в понедельник, 15 июля, встретится с депутатами от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии».
Обновлено в 00:48
Политика

В конгрессе США одобрили санкции против госдолга России

Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.
Обновлено в 00:27
Здоровье

Названы самые распространённые виды рака в России в 2018 году

В Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:13
Политика

Слова Меркель во время приступа прочли по губам

Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено вчера в 14:54
Политика

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:01
Финансы

Россия засекретила кредит на миллиард долларов

За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств.
Обновлено вчера в 21:31
Наука

Найден способ снизить риск развития рака

Обновлено в 00:44
Политика

Зеленский потребовал люстрировать Порошенко и его команду

Украинский президент предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 г. по 19 мая 2019 г. Речь идет о председателе Верховной рады, генпрокуроре, секретаре СНБО, руководстве оборонных предприятий и других должностных лицах.
Обновлено вчера в 09:43
Политика

Мадуро сообщил о договорённости с оппозицией Венесуэлы

Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

10 сотрудников Домодедовской таможни обвинили во взятках

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что десять сотрудников Домодевской таможни были обвинены во взяточничестве.
Обновлено вчера в 10:42
Общество

Представлены доказательства инсценировки отравления Бари Алибасова

Опубликована переписка помощника Бари Алибасова с врачом, свидетельствующая об инсценировке отравления.
Обновлено вчера в 07:39
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая ответила записавшимся к ней в подруги поклонницам

Как отмечает Высоцкая, она интроверт и друзей у нее всегда было мало.
Обновлено вчера в 19:28
Политика

Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено вчера в 12:23
Футбол

Алжир вышел в полуфинал Кубка Африки, пройдя Кот-д’Ивуар по пенальти

Сборная Алжира с громадным трудом прошла в полуфинал Кубка Африки, переиграв команду Кот-д'Ивуара в серии послематчевых пенальти.
Обновлено вчера в 14:54
Общество

В Екатеринбурге опрос по строительству храма проведут в пяти местах

Обновлено в 00:37
Общество

Названы виды токсичных внешне съедобных грибов в лесах Москвы

В министерстве экологии Московской области рассказали, что нашли в лесах региона три вида грибов, которые выглядят, как съедобные, но на самом деле являются ядовитыми.
Обновлено вчера в 23:32
Интернет

Google признала факт утечки записей голосов из базы Google Assistant

Компания Google признала факт утечки голосовых записей пользователей из базы «умного» помощника Google Assistant.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес

Ольга Бузова получила травму на съемках шоу «Форт Боярд»

33-летняя певица Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок шоу "Форт Боярд", которые проходят во Франции, передает "Вечерняя Москва".
Обновлено вчера в 06:52
Политика

В правительстве поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктов

В июне Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, которые запретят захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу.
Обновлено вчера в 23:45
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год

Сбербанк пересмотрел прогноз по курсу рубля в 2019 году: до 62 рублей за доллар на третий квартал и до 63 рублей — на четвертый.
Обновлено в 01:06
Происшествия

На Бали российская туристка попала в психиатрическую клинику

На Бали сотрудники полиции округа Бангли отправили российскую туристку в психиатрическую клинику, объяснив такое решение "неподобающим поведением" девушки.
Обновлено в 00:18
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Экономика

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено вчера в 12:57
Экономика

Названы российские вузы с самыми высокими зарплатами выпускников

Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг российских высших учебных заведений, выпускники которых могут рассчитывать на зарплату в 100 тыс. рублей и более в месяц, сообщает 12 июля РИА Новости.
Обновлено в 00:41
Политика

Президент Бразилии собрался назначить сына послом в США

Бразильский президент Жаир Болсонару рассматривает возможность назначения своего сына на должность посла Бразилии в Соединенных Штатах.
Обновлено вчера в 21:49
Политика

Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи

Президент США Дональд Трамп пообещал подписать в пятницу президентский указ, который позволит его администрации добиться получения данных о гражданстве проживающих в стране людей.
Обновлено вчера в 18:20
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