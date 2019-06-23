Футбол
Аргентинский игрок «Зенита» может вернуться на родинуГазета.Ru 05:18
Хавбек петербургского "Зенита" Эмилиано Ригони может вернуться на родину, сообщает "Советский спорт". По информации журналиста Circulo Central Мати Мендия, 26-летним полузащитником заинтересовался аргентинский клуб "Ривер Плейт". Сине-бело-голубые готовы отдать футболиста за €9 млн.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:41, Вашингтон
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