Футбол

Аргентинский «Ривер Плейт» выиграл Суперкубок Южной АмерикиSportbox.RU вчера в 23:58

Во втором матче Суперкубка Южной Америки аргентинский «Ривер Плейт» принимал бразильский «Атлетико Паранаэнсе». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Отметим, все голы в матче были забиты во втором тайме.
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«Ривер Плейт» выиграл Суперкубок Южной Америки

Чемпионатвчера в 22:49

Букмекеры: Суперкубок Америки будет проведен в России?

ODDS.ruвчера в 15:05

«Ривер Плейт» выиграл Суперкубок Южной Америки

Спорт-Экспрессвчера в 22:31

Суперкубок Южной Америки. Ривер Плейт- Атлетико Паранаэнсе. Ответный матч

Матч ТВвчера в 20:20

«Ривер Плейт» — обладатель Суперкубка Южной Америки

Sport24.ruвчера в 22:32

«Ривер Плейт» в третий раз выиграл Суперкубок Южной Америки

Sports.ruвчера в 11:10

«Ривер Плейт» - «Атлетико Паранаэнсе»: отыграться любой ценой

Все про Спорт ру29 мая в 09:59
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Происшествия

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Государственная дума России в четверг приняла закон об ужесточении наказания за ДТП, совершенные в состоянии опьянения и повлекшие тяжкий вред здоровью или смерть людей, сообщает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 08:04
Армия и оружие

США ответят военной силой в случае нападения Ирана

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук прокомментировал возможное нападение Вооружённых сил Исламской Республики на морскую группу США, размещённую в Персидском заливе, и вероятность блокировки Тегераном Ормузского пролива.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе

Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:07
Кино

Из российской версии фильма об Элтоне Джоне пропали гей-сцены

Обновлено в 03:00
Происшествия

Число пострадавших на батуте в Бурятии увеличилось до шести

Родители еще одного ребенка, пострадавшего во время ЧП на уличном батуте, обратились за помощью к медикам.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна

Обновлено вчера в 16:47
Футбол

Антонио Конте стал главным тренером «Интера»

Обновлено в 01:56
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

Последствия урагана в Новокузнецке попали на видео

В Новокузнецке накануне пострадали десятки машин.
Обновлено в 02:57
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено вчера в 09:04
Кино

Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности

Обновлено вчера в 05:35
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Общество

Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью

Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 01:49
Политика

Россия не будет игнорировать агрессивную риторику США, заявил Лавров

Россия не будет игнорировать агрессивную риторику США, которая оказывает влияние, в том числе, на отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), обращает на это внимание партнеров в Токио, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 01:46
Политика

В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам

Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Два маленьких брата отравились антифризом в Купчино

Правоохранительные органы Фрунзенского района Петербурга ведут проверку по факту госпитализации двух маленьких братьев.
Обновлено в 02:16
Политика

Президент Туркмении подарил Медведеву пятнистого алабая

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка породы пятнистый алабай во время визита российского главы кабмина в Ашхабад, где 31 мая состоится заседание Совета глав правительств СНГ.
Обновлено в 02:49
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Политика

Песков назвал оскорбительным баннер про Путина на мосту в Татарстане

Песков назвал баннер оскорбительным. Житель Татарстана вывесил баннер про Путина на мосту в декабре 2018 года.
Обновлено в 03:07
Общество

Эксперты выбрали худшее «Птичье молоко»

По результатам исследования образцы марок «Птица дивная», «Волжская птичка», «Шарлиз» и «Птичьи сказки» добавлены в список товаров с замечаниями, а «Птичье молоко» от «РотФронта» и «Коммунарка» — в черный список «Росконтроля».
Обновлено в 02:46
Происшествия

Электричка сбила трех человек на станции «Электрозаводская» в Москве

В Москве в районе ж/д станции «Электрозаводская» электричка сбила трех человек, переходивших пути.
Обновлено в 03:08
Футбол

Алисон: было грустно смотреть на ошибки Кариуса

Голкипер «Ливерпуля» Алисон рассказал, что он с грустью наблюдал за игрой голкипера мерсисайдской команды Лориса Кариуса, который в 2018 году в финале Лиги чемпионов с «Реалом» допустил две грубые ошибки.
Обновлено в 02:12
Экономика

Назван самый богатый ректор в России

Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства на концерт Волочковой

Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек

Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:20
Общество

Дождливая погода и до 26 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу

Обновлено вчера в 23:14
Политика

Премьер Малайзии заявил о политизации расследования авиакатастрофы MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Наука

На дне Северного моря нашли затерянный мир каменного века

Международная группа ученых обнаружила на дне Северного моря остатки окаменелого леса возрастом около 10 тысяч лет, в котором могут находиться следы доисторической цивилизации.
Обновлено 29 мая в 10:34
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Суперкубок Либертадорес
Международный футбольный турнир среди клубов Южной Америки. Проводился ежегодно в 1988-1997. Иногда непосредственно на русский язык транслитерируется как Суперкопа.
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