Футбол
Аргентинский «Ривер Плейт» выиграл Суперкубок Южной АмерикиSportbox.RU вчера в 23:58
Во втором матче Суперкубка Южной Америки аргентинский «Ривер Плейт» принимал бразильский «Атлетико Паранаэнсе». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Отметим, все голы в матче были забиты во втором тайме.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 03:13, Ашберн
Происшествия
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Государственная дума России в четверг приняла закон об ужесточении наказания за ДТП, совершенные в состоянии опьянения и повлекшие тяжкий вред здоровью или смерть людей, сообщает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 08:04
Армия и оружие
США ответят военной силой в случае нападения Ирана
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук прокомментировал возможное нападение Вооружённых сил Исламской Республики на морскую группу США, размещённую в Персидском заливе, и вероятность блокировки Тегераном Ормузского пролива.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе
Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:07
Кино
Из российской версии фильма об Элтоне Джоне пропали гей-сцены
Обновлено в 03:00
Происшествия
Число пострадавших на батуте в Бурятии увеличилось до шести
Родители еще одного ребенка, пострадавшего во время ЧП на уличном батуте, обратились за помощью к медикам.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна
Обновлено вчера в 16:47
Футбол
Антонио Конте стал главным тренером «Интера»
Обновлено в 01:56
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
Последствия урагана в Новокузнецке попали на видео
В Новокузнецке накануне пострадали десятки машин.
Обновлено в 02:57
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено вчера в 09:04
Кино
Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности
Обновлено вчера в 05:35
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Общество
Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью
Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 01:49
Политика
Россия не будет игнорировать агрессивную риторику США, заявил Лавров
Россия не будет игнорировать агрессивную риторику США, которая оказывает влияние, в том числе, на отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), обращает на это внимание партнеров в Токио, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 01:46
Политика
В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам
Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Два маленьких брата отравились антифризом в Купчино
Правоохранительные органы Фрунзенского района Петербурга ведут проверку по факту госпитализации двух маленьких братьев.
Обновлено в 02:16
Политика
Президент Туркмении подарил Медведеву пятнистого алабая
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка породы пятнистый алабай во время визита российского главы кабмина в Ашхабад, где 31 мая состоится заседание Совета глав правительств СНГ.
Обновлено в 02:49
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Песков назвал оскорбительным баннер про Путина на мосту в Татарстане
Песков назвал баннер оскорбительным. Житель Татарстана вывесил баннер про Путина на мосту в декабре 2018 года.
Обновлено в 03:07
Общество
Эксперты выбрали худшее «Птичье молоко»
По результатам исследования образцы марок «Птица дивная», «Волжская птичка», «Шарлиз» и «Птичьи сказки» добавлены в список товаров с замечаниями, а «Птичье молоко» от «РотФронта» и «Коммунарка» — в черный список «Росконтроля».
Обновлено в 02:46
Происшествия
Электричка сбила трех человек на станции «Электрозаводская» в Москве
В Москве в районе ж/д станции «Электрозаводская» электричка сбила трех человек, переходивших пути.
Обновлено в 03:08
Футбол
Алисон: было грустно смотреть на ошибки Кариуса
Голкипер «Ливерпуля» Алисон рассказал, что он с грустью наблюдал за игрой голкипера мерсисайдской команды Лориса Кариуса, который в 2018 году в финале Лиги чемпионов с «Реалом» допустил две грубые ошибки.
Обновлено в 02:12
Экономика
Назван самый богатый ректор в России
Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства на концерт Волочковой
Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек
Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:20
Общество
Дождливая погода и до 26 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Премьер Малайзии заявил о политизации расследования авиакатастрофы MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Наука
На дне Северного моря нашли затерянный мир каменного века
Международная группа ученых обнаружила на дне Северного моря остатки окаменелого леса возрастом около 10 тысяч лет, в котором могут находиться следы доисторической цивилизации.
Обновлено 29 мая в 10:34