Футбол
Аргентинский «Ривер Плейт» выиграл Суперкубок Южной АмерикиSportbox.RU вчера в 23:58
Во втором матче Суперкубка Южной Америки аргентинский «Ривер Плейт» принимал бразильский «Атлетико Паранаэнсе». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Отметим, все голы в матче были забиты во втором тайме.
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