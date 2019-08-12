Финансы
Аргентинская биржа снизилась на 38% по итогам президентских праймеризГазета.Ru вчера в 16:39
Ведущий индекс биржи Merval в Аргентине понизился на рекордные 37,93%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Отмечается, что индекс достиг пункта в 27529,38.
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Технологии
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Мера вытекает из закона об иммиграции 1882 года, который позволяет американскому правительству отказывать в выдаче визы любому лицу, которое находится на государственном содержании.
Обновлено вчера в 12:25
Армия и оружие
Вступили в силу изменения закона о военной ипотеке
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Обновлено вчера в 20:44
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Тренер «Порту» поругался с журналистами перед матчем с «Краснодаром»
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау вступил в конфликт с представителями прессы перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром».
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Космос
В России предложили создать новый космический скафандр
Научно-производственное предприятие «Звезда» предложило «Роскосмосу» заняться разработкой нового российского скафандра для работы в открытом космосе.
Обновлено в 00:28
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В Москве задержали участника митинга 10 августа
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Исследователи изобрели катушки для очистки океана от пластика
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ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
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