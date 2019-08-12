Финансы
Аргентинская биржа снизилась на 38% по итогам президентских праймеризГазета.Ru вчера в 16:39
Ведущий индекс биржи Merval в Аргентине понизился на рекордные 37,93%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Отмечается, что индекс достиг пункта в 27529,38.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 01:57, Вашингтон
Теннис
Шарапова вышла во 2-й круг турнира в Цинциннати
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Минкульт объявил конкурс на должность главы Росгосцирка
Министерство культуры РФ объявило конкурс на должность гендиректора Росгосцирка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минкульта.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК
Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия
Футболист Алдонин подал иск против МВД на 47 млн рублей
Обновлено вчера в 05:40
Экономика
Заемщиков сводят в единый рейтинг
ЦБ унифицирует систему оценки кредитных историй граждан Банк России обсуждает с участниками рынка необходимость унификации индивидуальных кредитных рейтингов граждан, которые рассчитываются бюро кредитных историй (БКИ).
Обновлено вчера в 17:56
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35
Политика
В Крыму назвали право на поставку воды с Украины законным
Крымский вице-премьер и постоянный представитель региона при президенте России Владимире Путине Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку воды из реки Днепр с Украины.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
Пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой в Анапе
В тире Анапы 11 августа произошел конфликт, в котором девушка получила по голове винтовкой.
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
Спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель в Белом море судна
Спасатели эвакуировали на берег пассажиров севшего на мель в акватории Белого моря экскурсионного судна.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
В Приморье отчим избил до смерти двухлетнюю девочку
Обновлено вчера в 20:41
Технологии
В России внедрят новую схему онлайн-продаж алкоголя
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила новый способ легализации продаж алкоголя через интернет.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика
Goldman Sachs предрек экономике США спад из-за торговой войны с Китаем
Затягивание торгового конфликта между Китаем и США, развязанного администрацией президента Дональда Трампа, приведет к снижению темпов роста американской экономики вплоть до рецессии.
Обновлено вчера в 09:37
Экономика
Китайская госкорпорация предложила «Роснефти» достроить верфь «Звезда»
Одна из крупнейших строительных корпораций в мире, китайская China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), ведет переговоры с «Роснефтью» о получении подряда на возведение объектов судостроительной верфи «Звезда», которую «Роснефть» с партнерами строит в бухте Большой Камень рядом с Владивостоком.
Обновлено в 01:08
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Армия и оружие
Экипировку российских лётчиков обновят после операции в Сирии
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Баржа с железобетонными плитами пошла ко дну на Оби в Томской области
Баржа с железобетонными плитами получила повреждения и пошла ко дну на реке Обь в Колпашевском районе Томской области.
Обновлено в 01:29
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Обновлено в 01:16
Общество
Эксперт попросил москвичей не кормить голубей из-за помета
Обновлено в 00:20
Политика
Зеленский уволил главу полиции и глав СБУ трех областей из-за янтаря
Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по борьбе с "янтарной мафией" в Житомирской области потребовал уволить главу Нацполиции и СБУ по региону.
Обновлено вчера в 06:48
Экономика
Антипинскому НПЗ отказано в банкротстве
Напомним, дело о банкротстве Антипинского НПЗ было зарегистрировано Арбитражным судом Тюменской области 20 мая 2019 года.
Обновлено в 01:36
Общество
В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью
В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Наука
Определено влияние потепления на морских хищников
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Мадуро создал новое министерство
Венесуэльский президент Николас Мадуро объявил о создании в стране нового ведомства — Министерства по туризму и внешней торговле.
Обновлено вчера в 20:56
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Обновлено вчера в 16:04
Наука
В Гренландии нашли 500-летнюю акулу
В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 16:05
Космос
США отправят робота к МКС вслед за «Фёдором»
США отправят к МКС человекоподобного робота Robonaut2 вслед за Россией, которая отправит робота "Фёдора".
Обновлено 11 августа в 22:20