Финансы
Аргентинская биржа снизилась на 38% по итогам президентских праймеризГазета.Ru вчера в 16:39
Ведущий индекс биржи Merval в Аргентине понизился на рекордные 37,93%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Отмечается, что индекс достиг пункта в 27529,38.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 00:44, Вашингтон
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
Медведь убил грибника в Хабаровском крае
В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.
Обновлено вчера в 22:06
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Экономика
Заемщиков сводят в единый рейтинг
ЦБ унифицирует систему оценки кредитных историй граждан Банк России обсуждает с участниками рынка необходимость унификации индивидуальных кредитных рейтингов граждан, которые рассчитываются бюро кредитных историй (БКИ).
Обновлено вчера в 17:56
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Общество
На Итурупе нашли артиллерийские орудия времен Второй мировой войны
Участники экспедиции Минобороны и Русского географического общества на острова Курильской гряды "Восточный бастион - Курильская гряда" на нашли острове Итуруп два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено 11 августа в 21:39
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Финансы
Дефицит американского бюджета превысил показатель 2018 года
Дефицит бюджета США за десять месяцев текущего финансового года, который начался 1 октября 2018 года, превысил общий показатель за весь предыдущий финансовый год.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
ЦИК: выборы в Мосгордуму может отменить только суд
ЦИК указал, что прекратить избирательную кампанию может только суд, если будет отменено решение Мосгордумы о назначении выборов.
Обновлено вчера в 13:03
Авто
Внедорожный Mitsubishi Xpander обошел по продажам Toyota Rush
Напомним, кросс-вэны Toyota Rush и Mitsubishi Xpander были представлены в конце 2017 года.
Обновлено вчера в 13:39
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Общество
AFP: воздушное сообщение с аэропортом Гонконга возобновлено
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК
Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия
В Казани арестовали известного «вора в законе» Рашида Джамбульского
Знаменитый «вор в законе» Рашид Хачатрян, известный в криминальной среде как Рашид Джамбульский, заключен под стражу решением Вахитовского райсуда Казани.
Обновлено вчера в 19:35
Наука
Ученые назвали причину особой склонности к раку
Американские исследователи из Dana-Farber Cancer Institute обнаружили редкую наследственную мутацию генов, которая значительно повышает риск возникновения различных видов онкологии и особенно рака поджелудочной железы.
Обновлено вчера в 21:45
Политика
Украинский политолог рассказал об идеологии партии Зеленского
Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв заявил, что при идеологии либертарианства, которой планируют придерживаться в партии «Слуга народа», государство не будет нести социальных обязательств.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
В Приморье нашли мертвой двухлетнюю девочку
В селе Ильинка Ханкайского района обнаружили мертвой девочку возрастом 1 год 9 месяцев.
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Вступает в действие закон о заочных сделках с недвижимостью
Закон запрещает продавать жилье без присутствия владельца, по электронной подписи, если собственник сам об этом не попросил и не принес в Росреестр заявление.
Обновлено в 00:16
Политика
В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО
Солдат в форме НАТО изобразили на обновленном памятнике воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района, рассказал РИА Новости депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
Против московского активиста возбудили уголовное дело по «дадинской» статье
Константина Котова обвиняют в «неоднократных нарушениях порядка проведения публичных мероприятий».
Обновлено вчера в 21:07
Футбол
Месси отговаривает Неймара от перехода в «Реал»
По данным СМИ, Месси лично позвонил своему бывшему одноклубнику и попросил его отказаться от идеи с переходом в "Реал".
Обновлено вчера в 20:58
Политика
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов
Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси.
Обновлено вчера в 17:49
Наука
В Гренландии нашли 500-летнюю акулу
В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 16:05
Финансы
Россия может обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Четвёртое место по золотовалютным резервам (ЗВР) может занять Россия в ближайшее время.
Обновлено 11 августа в 06:41
Происшествия
Раскрыты обстоятельства гибели диджея Жанны Рассказовой
Диджей Жанна Рассказова, которая умерла в возрасте 29 лет, за несколько часов до смерти обращалась к наркологу.
Обновлено вчера в 16:43
Общество
Финалисток конкурса «Миссис Россия» затравили за внешность
Пользователи социальных сетей не одобрили выбор жюри конкурса «Миссис Россия-2019».
Обновлено вчера в 09:05
Экономика
Верховный суд встал на сторону ипотечников
В Башкирии произошла история, значение которой, вероятно, на себе смогут почувствовать все, у кого есть ипотечный кредит.
Обновлено вчера в 20:00
Здоровье
Приморские врачи спасли жизнь матери и ребенку
Обновлено вчера в 04:21
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58