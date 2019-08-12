Финансы

Аргентинская биржа снизилась на 38% по итогам президентских праймеризГазета.Ru вчера в 16:39

Ведущий индекс биржи Merval в Аргентине понизился на рекордные 37,93%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Отмечается, что индекс достиг пункта в 27529,38.
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