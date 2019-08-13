Финансы

Аргентинская биржа снизилась на 38% по итогам президентских праймеризГазета.Ru вчера в 16:39

Ведущий индекс биржи Merval в Аргентине понизился на рекордные 37,93%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Отмечается, что индекс достиг пункта в 27529,38.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Биржа Аргентины рухнула почти на 40% на фоне президентских праймериз

REGNUM00:46

Индекс Аргентинской биржи по итогам дня рухнул на 30%

РБКвчера в 17:32

Аргентинский песо обвалился на 30% после результатов воскресных выборов

Коммерсантъвчера в 12:53

Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов

РИА Новостивчера в 16:41

Аргентинская биржа упала на 38% после проигрыша президента на праймериз

ТАССвчера в 17:39

Аргентинская биржа рухнула на 38% на фоне первичных данных выборов

Известиявчера в 17:08

Аргентинский песо рухнул после поражения президента страны в ходе праймериз

Эхо Москвывчера в 12:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:47, Вашингтон
Происшествия

Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем

Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
Обновлено в 02:35
Происшествия

ВАЗ насмерть сбил мужчину после удара самосвала на трассе «Сортавала»

Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

В СМИ назвали причины расставания Майли Сайрус и Лиама Хемсворта

Накануне представитель Сайрус объявил о разрыве пары. Сама певица никак не прокомментировала информацию.
Обновлено вчера в 15:33
Общество

Пласидо Доминго обвинили в домогательствах

Несколько женщин обвинили испанскую оперную звезду Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщает Associated Press.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес

Ксении Собчак придают уверенности брендовые вещи

Журналистка и политик Ксения Собчак открыто призналась в том, что брендовые вещи придают ей уверенности.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия

У актера Дмитрия Лысенкова украли автомобиль, сообщили СМИ

"Двенадцатого августа около восьми часов утра в полицию Приморского района поступило сообщение от 55-летней гражданки о том, что в ночь на 12 августа от дома 16/1 по Серебристому бульвару неизвестный похитил принадлежащий ее 37-летнему сыну, актеру, автомобиль KIA Sportage", - говорится в релизе.
Обновлено в 03:24
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 02:25
Общество

В российских колледжах и техникумах исчезнут около 100 специальностей

Причиной исключения специальностей из колледжей стало то, что за прошедшие пять лет на них практически никто не поступал.
Обновлено вчера в 02:40
Общество

Профсоюзы предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается в заявлении департамента общественных связей аппарата ФНПР.
Обновлено в 02:40
Культура

Команда Сергея Доренко ушла из «Говорит Москва» в Telegram

Команда Доренко будет развивать бывшие Telegram-каналы радиостанции и бывшего главного редактора, которые были переименованы в «Подъем» и «Расстрига».
Обновлено в 03:27
Космос

Ядерный реактор для аванпоста Марса может быть готов к 2022 году

Обновлено вчера в 09:00
Армия и оружие

Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник»

Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие

«Танк ядерного апокалипсиса» выставили в музее в Ростовской области

Высокозащищенное транспортное средство «Ладога» было передано сюда с базы хранения войск связи и обозначается в источниках как «машина разведки и управления».
Обновлено в 03:40
Происшествия

В Кузбассе врачи рассказали о состоянии подожженной девочки

Обновлено в 03:37
Политика

Украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии Зеленского

Идеология либертарианства, на которую взяла курс партия президента Украины «Слуга народа», опасна тем, что государство сможет отказаться от социальных обязательств.
Обновлено в 01:02
Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке

Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 02:21
Футбол

«Ростов» обыграл «Крылья Советов»

Только что на «Ростов Арене» завершился матч пятого тура Российской премьер-лиги. «Ростов» со счетом 1:0 обыграл самарский клуб.
Обновлено вчера в 15:06
Политика

В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму

В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 02:18
Политика

Яшин потребовал от Памфиловой перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин попросил главу ЦИК Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени, говорится в его письме, которое он направил в ЦИК.
Обновлено вчера в 03:57
Политика

Economist: Россия стала самой упоминаемой страной в Twitter Трампа

Россия чаще других государств упоминается в твитах президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 03:03
Транспорт

Перевозчик пообещал не повышать стоимость проезда в Саратове

В администрации Саратова 13 августа состоялось совещание, посвященное желанию перевозчиков повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 28-30 рублей.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Дознавательница по делу об изнасиловании в Уфе впервые пришла в суд

Обновлено в 02:53
Происшествия

Мужчина с ножом напал на прохожих в Сиднее

Неизвестный мужчина напал с большим ножом на прохожих в центре Сиднея. Инцидент произошел во вторник, около 14 часов по местному времени.
Обновлено в 03:18
Общество

ФБК: четырехлетний внук члена ЦИК купил квартиру за полмиллиона рублей

Обновлено вчера в 09:11
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 2 копейки – до 65,30 рубля, курс евро поднялся на 1 копейку – до 73,11 рубля.
Обновлено вчера в 03:14
Авто

Старые Ferrari, Jaguar и Porsche получили электромоторы

Морган называет себя «экс-нефтяником», который был предпочел электричество и получил многочисленные преимущества, указывая на то, что электромобили значительно лучше по сравнению с автомобилями, работающими на бензине или дизеле.
Обновлено вчера в 23:10
Политика

Жителя Красноярского края оштрафовали за комментарий о Владимире Путине

Жителя Красноярского края Евгения Носкова оштрафовали на 30 тыс. руб. из-за оскорбительного, по мнению суда, комментария о президенте РФ Владимире Путине во «ВКонтакте».
Обновлено в 03:12
Политика

Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР

Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:38
Авто

Трафик на Крымском мосту побил новый рекорд

Почти 36 тысяч машин проехали по Крымскому мосту в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 03:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное