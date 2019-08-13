Финансы
Аргентинская биржа снизилась на 38% по итогам президентских праймеризГазета.Ru вчера в 16:39
Ведущий индекс биржи Merval в Аргентине понизился на рекордные 37,93%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Отмечается, что индекс достиг пункта в 27529,38.
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Происшествия
Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем
Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес
В СМИ назвали причины расставания Майли Сайрус и Лиама Хемсворта
Накануне представитель Сайрус объявил о разрыве пары. Сама певица никак не прокомментировала информацию.
Обновлено вчера в 15:33
Общество
Пласидо Доминго обвинили в домогательствах
Несколько женщин обвинили испанскую оперную звезду Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщает Associated Press.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Ксении Собчак придают уверенности брендовые вещи
Журналистка и политик Ксения Собчак открыто призналась в том, что брендовые вещи придают ей уверенности.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
У актера Дмитрия Лысенкова украли автомобиль, сообщили СМИ
"Двенадцатого августа около восьми часов утра в полицию Приморского района поступило сообщение от 55-летней гражданки о том, что в ночь на 12 августа от дома 16/1 по Серебристому бульвару неизвестный похитил принадлежащий ее 37-летнему сыну, актеру, автомобиль KIA Sportage", - говорится в релизе.
Обновлено в 03:24
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 02:25
Общество
В российских колледжах и техникумах исчезнут около 100 специальностей
Причиной исключения специальностей из колледжей стало то, что за прошедшие пять лет на них практически никто не поступал.
Обновлено вчера в 02:40
Общество
Профсоюзы предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается в заявлении департамента общественных связей аппарата ФНПР.
Обновлено в 02:40
Культура
Команда Сергея Доренко ушла из «Говорит Москва» в Telegram
Команда Доренко будет развивать бывшие Telegram-каналы радиостанции и бывшего главного редактора, которые были переименованы в «Подъем» и «Расстрига».
Обновлено в 03:27
Космос
Ядерный реактор для аванпоста Марса может быть готов к 2022 году
Обновлено вчера в 09:00
Армия и оружие
Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник»
Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие
«Танк ядерного апокалипсиса» выставили в музее в Ростовской области
Высокозащищенное транспортное средство «Ладога» было передано сюда с базы хранения войск связи и обозначается в источниках как «машина разведки и управления».
Обновлено в 03:40
Политика
Украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии Зеленского
Идеология либертарианства, на которую взяла курс партия президента Украины «Слуга народа», опасна тем, что государство сможет отказаться от социальных обязательств.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке
Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 02:21
Футбол
«Ростов» обыграл «Крылья Советов»
Только что на «Ростов Арене» завершился матч пятого тура Российской премьер-лиги. «Ростов» со счетом 1:0 обыграл самарский клуб.
Обновлено вчера в 15:06
Политика
В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму
В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 02:18
Политика
Яшин потребовал от Памфиловой перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин попросил главу ЦИК Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени, говорится в его письме, которое он направил в ЦИК.
Обновлено вчера в 03:57
Политика
Economist: Россия стала самой упоминаемой страной в Twitter Трампа
Россия чаще других государств упоминается в твитах президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 03:03
Транспорт
Перевозчик пообещал не повышать стоимость проезда в Саратове
В администрации Саратова 13 августа состоялось совещание, посвященное желанию перевозчиков повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 28-30 рублей.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Мужчина с ножом напал на прохожих в Сиднее
Неизвестный мужчина напал с большим ножом на прохожих в центре Сиднея. Инцидент произошел во вторник, около 14 часов по местному времени.
Обновлено в 03:18
Общество
ФБК: четырехлетний внук члена ЦИК купил квартиру за полмиллиона рублей
Обновлено вчера в 09:11
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 2 копейки – до 65,30 рубля, курс евро поднялся на 1 копейку – до 73,11 рубля.
Обновлено вчера в 03:14
Авто
Старые Ferrari, Jaguar и Porsche получили электромоторы
Морган называет себя «экс-нефтяником», который был предпочел электричество и получил многочисленные преимущества, указывая на то, что электромобили значительно лучше по сравнению с автомобилями, работающими на бензине или дизеле.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Жителя Красноярского края оштрафовали за комментарий о Владимире Путине
Жителя Красноярского края Евгения Носкова оштрафовали на 30 тыс. руб. из-за оскорбительного, по мнению суда, комментария о президенте РФ Владимире Путине во «ВКонтакте».
Обновлено в 03:12
Политика
Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР
Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:38
Авто
Трафик на Крымском мосту побил новый рекорд
Почти 36 тысяч машин проехали по Крымскому мосту в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 03:23