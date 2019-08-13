Финансы
Аргентинская биржа рухнула почти на 40%Вести.Ru 18:31
Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился в понедельник на 37,93%. Это стало одним из худших его падений в истории страны .
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 21:37, Вашингтон
Космос
Глюк в нейтронной звезде раскрывает свои скрытые секреты
В статье, опубликованной 12 августа в журнале Nature Astronomy, команда из Университета Монаша, Университета Макгилла в Канаде и Университета Тасмании изучила нейтронную звезду в южном небе, которая находится на расстоянии 1000 световых лет.
Обновлено в 11:53
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 21:04
Происшествия
Россиянка попыталась вывести в Китай в кроссовках 2 кг золота
Гражданка России попыталась вывести через пропускной пункт на границе России и Китая в своей обуви 2 кг золота, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы РФ.
Обновлено в 12:14
Космос
НАСА готовит для марсианской базы «ядерный чемодан»
Обновлено в 09:51
Футбол
Александр Беленов: «Не оказался в „Зените“ благодаря непорядочности людей, с которыми раньше работал»
Голкипер "Уфы" Александр Беленов признался, что мог оказаться в "Зените", но впоследствии в питерский клуб перешел Андрей Лунев.
Обновлено в 19:17
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском
Обновлено в 08:02
Политика
Яшин потребовал от Памфиловой перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин попросил главу ЦИК Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени, говорится в его письме, которое он направил в ЦИК.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии
В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости».
Обновлено в 20:05
Общество
Минпросвещения решило не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей
В Минпросвещения решили не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов из-за его нецелесообразности, сообщила глава министерства Ольга Васильева.
Обновлено в 13:02
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
ВНИИ труда Минтруда России по предварительным результатам опроса 2019 года определил десять наиболее востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено в 20:25
Армия и оружие
Экипировку российских лётчиков обновят после операции в Сирии
С учётом опыта операции в Сирии разгрузочный жилет российских лётчиков боевой авиации планируется модернизировать на случай, если им придётся катапультироваться над территорией противника.
Обновлено в 21:16
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено 10 августа в 13:41
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено вчера в 18:39
Наука
Скоростная съемка раскрыла секрет прыгучести безногих личинок
Как и у большинства галлиц, личинки Asphondylia развиваются в относительной безопасности — внутри галла, «чернильного орешка», нарастание которого на растении стимулирует откладывающее яйца насекомое.
Обновлено 09 августа в 04:58
Здоровье
В ВОЗ рассказали о резком росте заболеваемости корью
В Западно-Тихоокеанском регионе заболеваемость за год увеличилась в три раза, в Европейском - более чем в два раза, в Восточном Средиземноморье - в полтора раза, в Юго-Восточной Азии, Южной и Северной Америке отмечен 15-процентный рост.
Обновлено в 14:01
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов. Теперь она займется научно-консультационной работой.
Обновлено в 16:04
Происшествия
Пятилетнюю девочку в Кузбассе подожгла подруга
Две сестры подожгли пятилетнюю девочку-инвалида на прогулке. Трагедия произошла в Новокузнецке.
Обновлено в 05:50
Политика
Путин назвал эффективной работу Аксенова на должности главы Крыма
Президент России Владимир Путин охарактеризовал работу главы Республики Крым Сергея Аксенова как эффективную.
Обновлено в 07:46
Политика
Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%
Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%.
Обновлено в 17:31
Общество
Финалисток конкурса «Миссис Россия» затравили за внешность
Пользователи социальных сетей не одобрили выбор жюри конкурса «Миссис Россия-2019».
Обновлено в 09:05
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в норвежской мечети не признал вину
Подозреваемый в убийстве сводной сестры и стрельбы в мечети в пригороде Осло 21-летний мужчина не признает свою вину, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на адвоката задержанного Унни Фриес.
Обновлено в 04:09
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
В бундестаге ответили на угрозы США вывести войска из Германии
Обновлено вчера в 06:55
Общество
Эксперт посоветовал москвичам не подкармливать голубей
Обновлено в 20:16
Шоу-бизнес
Дана Борисова потратила 40 тысяч рублей на косметологические процедуры
Отечественная телеведущая Дана Борисова потратила на различные косметологические процедуры более 40 тысяч рублей.
Обновлено в 12:51
Космос
В Китае успешно испытали первую многоразовую ракету
The flight time is 50 seconds, the height of flight is 300.4 meters. pic.twitter.com/yTwhJdlMVm — Linkspace (@Linkspace_China) 11 августа 2019 г. В следующем году компания планирует запустить ракету нового поколения RLV-T16 на 150 километров в космос.
Обновлено в 09:27
Авто
В России Lada Kalina превратили в беспилотный катафалк
Российские студенты создали первый в мире беспилотный катафалк на базе LADA Kalina.
Обновлено вчера в 21:55