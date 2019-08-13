Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился в понедельник на 37,93%. Это стало одним из худших его падений в истории страны .

Аргентинская биржа рухнула почти на 40%

Космос Глюк в нейтронной звезде раскрывает свои скрытые секреты В статье, опубликованной 12 августа в журнале Nature Astronomy, команда из Университета Монаша, Университета Макгилла в Канаде и Университета Тасмании изучила нейтронную звезду в южном небе, которая находится на расстоянии 1000 световых лет.

Происшествия Россиянка попыталась вывести в Китай в кроссовках 2 кг золота Гражданка России попыталась вывести через пропускной пункт на границе России и Китая в своей обуви 2 кг золота, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы РФ.

Армия и оружие Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.

Политика Яшин потребовал от Памфиловой перенести выборы в Мосгордуму Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин попросил главу ЦИК Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени, говорится в его письме, которое он направил в ЦИК.

Общество Минпросвещения решило не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей В Минпросвещения решили не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов из-за его нецелесообразности, сообщила глава министерства Ольга Васильева.

Общество Названы самые востребованные профессии в России ВНИИ труда Минтруда России по предварительным результатам опроса 2019 года определил десять наиболее востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

Армия и оружие Экипировку российских лётчиков обновят после операции в Сирии С учётом опыта операции в Сирии разгрузочный жилет российских лётчиков боевой авиации планируется модернизировать на случай, если им придётся катапультироваться над территорией противника.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.

Происшествия Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.

Наука Скоростная съемка раскрыла секрет прыгучести безногих личинок Как и у большинства галлиц, личинки Asphondylia развиваются в относительной безопасности — внутри галла, «чернильного орешка», нарастание которого на растении стимулирует откладывающее яйца насекомое.

Здоровье В ВОЗ рассказали о резком росте заболеваемости корью В Западно-Тихоокеанском регионе заболеваемость за год увеличилась в три раза, в Европейском - более чем в два раза, в Восточном Средиземноморье - в полтора раза, в Юго-Восточной Азии, Южной и Северной Америке отмечен 15-процентный рост.

Общество Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов. Теперь она займется научно-консультационной работой.

Происшествия Пятилетнюю девочку в Кузбассе подожгла подруга Две сестры подожгли пятилетнюю девочку-инвалида на прогулке. Трагедия произошла в Новокузнецке.

Политика Путин назвал эффективной работу Аксенова на должности главы Крыма Президент России Владимир Путин охарактеризовал работу главы Республики Крым Сергея Аксенова как эффективную.

Происшествия Подозреваемый в стрельбе в норвежской мечети не признал вину Подозреваемый в убийстве сводной сестры и стрельбы в мечети в пригороде Осло 21-летний мужчина не признает свою вину, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на адвоката задержанного Унни Фриес.

Шоу-бизнес Дана Борисова потратила 40 тысяч рублей на косметологические процедуры Отечественная телеведущая Дана Борисова потратила на различные косметологические процедуры более 40 тысяч рублей.

Космос В Китае успешно испытали первую многоразовую ракету The flight time is 50 seconds, the height of flight is 300.4 meters. pic.twitter.com/yTwhJdlMVm — Linkspace (@Linkspace_China) 11 августа 2019 г. В следующем году компания планирует запустить ракету нового поколения RLV-T16 на 150 километров в космос.