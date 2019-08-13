Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился в понедельник на 37,93%. Это стало одним из худших его падений в истории страны .

Здоровье Кажется, левша: как разобраться и чем помочь ребенку Многие родители и учителя до сих пор пытаются изменить своих детей и учеников. Чего с истинными левшами делать категорически нельзя.

Политика Британцы начали запасаться продуктами из-за Brexit Каждый пятый житель Великобритании запасает продовольствие и лекарства, так как опасаются проведения процедуры выхода страны из Европейского союза без сделки, сообщили в финансовой компании Premium Credit.

Общество Площадь лесных пожаров в Сибири начала снижаться Площадь лесных пожаров в России начала сокращаться и за прошедшие сутки снизилась на 6%, до 266,4 тысячи гектаров, сообщает во вторник федеральная Авиалесоохрана.

Наука 2 500 000 неизвестных белков обнаружено в микрофлоре человека Американские ученые сравнили 1773 человеческих метагеномов, обнаружив около четырех тысяч белковых семейств, большинство из которых не были ранее описаны из-за маленького размера, затрудняющего идентификацию.

Политика «Известия»: турпоток из России в Грузию снизился на 70% Поток российских туристов в Грузию уменьшился более чем на две трети после введения запрета на прямое авиасообщение.

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Здоровье Минюст подготовил проект о паллиативной помощи заключенным Минюст России разработал проект приказа об организации оказания паллиативной медицинской помощи в уголовно-исполнительной системе.

Общество Названы самые востребованные профессии в России ВНИИ труда Минтруда России по предварительным результатам опроса 2019 года определил десять наиболее востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

Армия и оружие Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.

Авто В России Lada Kalina превратили в беспилотный катафалк Российские студенты создали первый в мире беспилотный катафалк на базе LADA Kalina.

Технологии Минкомсвязи определилось с диапазоном частот для развития 5G Минкомсвязи предложило выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения 5G в России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный проект концепции развития этой технологии до 2020 г. Ведомство также не исключает возможность использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, но только при его конверсии, отмечает газета.

Происшествия Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.

Политика Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию.

Политика Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России "В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Происшествия Подозреваемый в стрельбе в норвежской мечети не признал вину Подозреваемый в убийстве сводной сестры и стрельбы в мечети в пригороде Осло 21-летний мужчина не признает свою вину, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на адвоката задержанного Унни Фриес.

Наука В Гренландии нашли 500-летнюю акулу В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».