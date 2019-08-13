Финансы
Аргентинская биржа рухнула на 38 процентовРИА Новости 16:41
Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% - до 27529,38 пункта, свидетельствуют данные торгов. Это стало одним из худших падений индекса в истории Аргентины.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 20:06, Вашингтон
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Полиция Швеции проверяет сообщения о подозрительном белом порошке
Шведские полицейские проверяют подозрительный белый порошок, который ранее получили по почте два жителя пригорода столицы страны Стокгольма, передает телеканал SVT.
Обновлено в 18:38
Армия и оружие
Турция может купить российские Су-35
Обновлено вчера в 20:56
Наука
Искусственный интеллект начнет отчислять студентов российских вузов
По данным Министерства образования России, доля российских студентов, которых отчислили из вузов по разным причинам в 2018 году, составляет около 16,8 процента.
Обновлено вчера в 21:10
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие
В России назвали провальные самолеты СССР
Обновлено в 17:06
Шоу-бизнес
Маякин опубликовал фото Топольницкой с ребенком на руках
Актер Роман Маякин опубликовал в своем личном микроблоге первые фотографии со съемочной площадки нового сериала «257 причин, чтобы жить», премьера которого запланирована осенью.
Обновлено в 12:33
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено в 15:35
Политика
ЦИК: выборы в Мосгордуму может отменить только суд
ЦИК указал, что прекратить избирательную кампанию может только суд, если будет отменено решение Мосгордумы о назначении выборов.
Обновлено в 13:03
Здоровье
Минюст создал проект приказа о паллиативной помощи заключенным
Министерство юстиции России создало проект приказа, в котором говорится об оказании паллиативной помощи отбывающим уголовное наказание гражданам.
Обновлено в 16:48
Армия и оружие
CNN: в США проведут проверки из-за утверждений, что в спецназе ВМС употребляли наркотики
Руководство Пентагона распорядилось провести проверки в связи с сообщениями о том, что военнослужащие спецподразделений ВМС США были уличены в употреблении наркотиков и сексуальных домогательствах, в том числе во время пребывания в Ираке.
Обновлено в 19:25
Общество
Дворник из Подмосковья оказалась должна почти 2 млрд руб
Обновлено вчера в 02:50
Космос
Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter видео о подготовке робота "Федора" к полету на МКС, ролик сопровождает песня авторства самого Рогозина.
Обновлено в 15:50
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Технологии
Телефонные мошенники придумали новый способ обмана
Телефонные мошенники взяли на вооружение новый способ обмана владельцев банковских карт. Об этом пишет «Российская газета».
Обновлено в 18:48
Космос
Астрономы обнаружили две потенциально пригодные для жизни экзопланеты
Обновлено 10 августа в 21:42
Футбол
ЦСКА назвал диагнозы получивших травмы Чалова и Сигурдссона
Обновлено в 12:57
Финансы
Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы.
Обновлено в 04:26
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
В целом ранее говорилось о том, что из-за российских туристов Грузия потеряет около 10% ВВП страны.
Обновлено в 11:27
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено в 11:55
Экономика
Заемщиков сводят в единый рейтинг
ЦБ унифицирует систему оценки кредитных историй граждан Банк России обсуждает с участниками рынка необходимость унификации индивидуальных кредитных рейтингов граждан, которые рассчитываются бюро кредитных историй (БКИ).
Обновлено в 17:56
Политика
Власти США ужесточают правила выдачи грин-карт
Пресс-служба Белого дома США опубликовала распоряжение, которое позволяет американским властям отказывать в выдаче постоянного вида на жительство в Соединённых Штатах тем иммигрантам, которые по приезде полагаются на социальные выплаты от государства.
Обновлено в 16:22
Армия и оружие
Вице-адмирал оценил прогноз СМИ о столкновениях России и США в море
Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов оценил прогноз американского военного эксперта Лайла Голдстайна о столкновениях России и США в море.
Обновлено вчера в 19:02
Политика
Путин приехал на мотоцикле на байк-шоу в Севастополе
Президент РФ Владимир Путин прибыл на международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, организованное мотоклубом "Ночные волки", на мотоцикле "Урал".
Обновлено 10 августа в 11:59
Футбол
«Монако» заинтересован в трансфере Икарди
Нападающий "Интера" Мауро Икарди попал в сферу интересов "Монако", сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено в 17:54
Происшествия
СКР оправдал сломавших ногу дизайнеру полицейских
Обновлено в 12:24
Происшествия
В Испании сгорели 40 домов на колесах из-за удара молнии
Сегодня, утром 12 августа в Испании Вентальо (автономное сообщество Каталония) от удара молнии сгорело 40 домов на колесах.
Обновлено в 10:58
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено вчера в 06:33