Финансы

Аргентинская биржа рухнула на 38 процентовРИА Новости 16:41

Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% - до 27529,38 пункта, свидетельствуют данные торгов. Это стало одним из худших падений индекса в истории Аргентины.
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Аргентинская биржа рухнула на 38%

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Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

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