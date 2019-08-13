Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% - до 27529,38 пункта, свидетельствуют данные торгов. Это стало одним из худших падений индекса в истории Аргентины.

Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов

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