Финансы

Аргентинская биржа рухнула на 38%RT на русском 16:51

Индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% — до 27 529,38 пункта. Падение индексов происходит на фоне неожиданных итогов праймериз, в которых левоцентристский оппозиционный альянс Альберто Фернандеса «Фронт для всех» (Frente de todos) набирает пока 47,65%.
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Индекс Аргентинской биржи по итогам дня рухнул на 30%

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Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов

РИА Новости16:41
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:30, Вашингтон
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В ЦИК прокомментировали предложение перенести выборы в Мосгордуму

Как передаёт РИА Новости, таким образом она прокомментировала письмо на имя председателя Центральной избирательной комиссии одного из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму с предложением отменить или перенести выборы.
Обновлено в 06:03
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В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой

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США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Политика

В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено в 15:52
Происшествия

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Обновлено вчера в 18:39
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Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов

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На юго-восточном побережье Австралии впервые за 35 лет выпал снег

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Политика

В Лондоне Джонсон и Болтон обсудят ситуацию вокруг Ирана

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон планируют в понедельник обсудить ряд вопросов, касающихся безопасности и ситуации в Иране, сообщил представитель британского премьер-министра.
Обновлено в 09:52
Политика

Москва предложила Киеву заключить соглашение о поставке воды в Крым

Депутат Государственной думы России от полуострова Крым Михаил Шеремет обратился к украинской стороне с предложением отменить водную блокаду и обсудить вопрос возобновления поставок воды в регион.
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К сожалению, по словам Mojang, производительность осталась камнем преткновения, поскольку за прошедшее время разработчики так и не смогли улучшить её до приемлемого уровня.
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Хищники довели черношапочных гаичек до посттравматического синдрома

После встречи с хищными птицами у черношапочных гаичек наблюдаются изменения мозга и поведения, характерные для модели посттравматического стрессового расстройства у лабораторных животных.
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Шоу-бизнес

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В жилом доме в Москве произошел взрыв газа

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В Мурманской области почтили память экипажа АПРК «Курск»

С момента трагедии прошло 19 лет В ЗАТО Видяево у мемориала "Подводникам, погибшим в океане" прошли мероприятия, посвящённые памяти экипажа АПРК "Курск", который потерпел крушение в Баренцевом море, в 175 км от Североморска.
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Поток российских туристов в Грузию уменьшился более чем на две трети после введения запрета на прямое авиасообщение.
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Студентов российских вузов начнут отчислять по рекомендациям искусственного интеллекта.
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Подозреваемый в стрельбе в мечети в пригороде Осло не признаёт свою вину.
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Новый Volkswagen Jetta приедет в Россию в 2020 году

Как сообщает издание speedme.ru, компания Volkswagen анонсировала выход на рынок России новой генерации седана Volkswagen Jetta.
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Нападающий "Интера" Мауро Икарди может продолжить карьеру в "Роме", сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.
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