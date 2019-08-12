Финансы
Аргентинская биржа рухнула на 38%RT на русском 16:51
Индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% — до 27 529,38 пункта. Падение индексов происходит на фоне неожиданных итогов праймериз, в которых левоцентристский оппозиционный альянс Альберто Фернандеса «Фронт для всех» (Frente de todos) набирает пока 47,65%.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:30, Вашингтон
Шоу-бизнес
Поступок сына Фриске возмутил Шепелева
Обновлено в 05:45
Политика
В ЦИК прокомментировали предложение перенести выборы в Мосгордуму
Как передаёт РИА Новости, таким образом она прокомментировала письмо на имя председателя Центральной избирательной комиссии одного из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму с предложением отменить или перенести выборы.
Обновлено в 06:03
Экономика
Goldman Sachs спрогнозировал рецессию в США из-за Китая
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии, усиливаются.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой
Обновлено в 15:01
Политика
Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено в 15:52
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено вчера в 18:39
Политика
В Лондоне Джонсон и Болтон обсудят ситуацию вокруг Ирана
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон планируют в понедельник обсудить ряд вопросов, касающихся безопасности и ситуации в Иране, сообщил представитель британского премьер-министра.
Обновлено в 09:52
Политика
Москва предложила Киеву заключить соглашение о поставке воды в Крым
Депутат Государственной думы России от полуострова Крым Михаил Шеремет обратился к украинской стороне с предложением отменить водную блокаду и обсудить вопрос возобновления поставок воды в регион.
Обновлено в 17:32
Игры
Mojang отменила «Супер дупер графику» для Minecraft
К сожалению, по словам Mojang, производительность осталась камнем преткновения, поскольку за прошедшее время разработчики так и не смогли улучшить её до приемлемого уровня.
Обновлено в 12:48
Наука
Хищники довели черношапочных гаичек до посттравматического синдрома
После встречи с хищными птицами у черношапочных гаичек наблюдаются изменения мозга и поведения, характерные для модели посттравматического стрессового расстройства у лабораторных животных.
Обновлено в 11:28
Общество
В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста
Обновлено в 06:15
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено в 11:55
Общество
В Мурманской области почтили память экипажа АПРК «Курск»
С момента трагедии прошло 19 лет В ЗАТО Видяево у мемориала "Подводникам, погибшим в океане" прошли мероприятия, посвящённые памяти экипажа АПРК "Курск", который потерпел крушение в Баренцевом море, в 175 км от Североморска.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Политика
«Известия»: турпоток из России в Грузию снизился на 70%
Поток российских туристов в Грузию уменьшился более чем на две трети после введения запрета на прямое авиасообщение.
Обновлено в 18:22
Здоровье
Врач высшей категории рассказала, как избавиться от спазмов желудка
Алексеева особо подчеркнула, что людям, испытывающим частые спазмы желудка необходимо отказаться от соусов, майонеза, кофе.
Обновлено в 17:17
Футбол
Нападающий Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:38
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
Обновлено в 12:24
Общество
Погода позволит москвичам увидеть звездопад Персеиды
Ранее сообщалось, что москвичи увидят метеорный поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа.
Обновлено в 12:16
Наука
Студентов вузов начнет отчислять искусственный интеллект
Студентов российских вузов начнут отчислять по рекомендациям искусственного интеллекта.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в мечети в Норвегии не признаёт вину
Подозреваемый в стрельбе в мечети в пригороде Осло не признаёт свою вину.
Обновлено в 04:36
Авто
Новый Volkswagen Jetta приедет в Россию в 2020 году
Как сообщает издание speedme.ru, компания Volkswagen анонсировала выход на рынок России новой генерации седана Volkswagen Jetta.
Обновлено в 01:05
Футбол
«Интер» может обменять Икарди на Джеко
Нападающий "Интера" Мауро Икарди может продолжить карьеру в "Роме", сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.
Обновлено в 16:40