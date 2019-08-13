Финансы
Аргентинская биржа пережила историческое падениеLenta.ru 02:11
Индекс опустился до 27 530,8 пункта, что является одним из худших падений как в истории Аргентины, так и в истории наблюдений. Как сообщает Bloomberg, за последние 70 лет хуже ситуация была только в июне 1989 года, когда биржа Шри-Ланки обвалилась на 60 процентов на фоне гражданской войны.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:22, Вашингтон
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
Советский «танк-лимузин» стал музейным экспонатом
Сохранившаяся «Ладога» станет экспонатом парка «Патриот» в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.
Обновлено в 05:18
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Обновлено в 01:16
Политика
Замглавы МВД Киргизии уволили «за предательство интересов» страны
Замглавы МВД Киргизии генерал-майора Курсана Асанова отстранили от обязанностей «за предательство интересов» милиции и «утрату доверия».
Обновлено в 08:04
Политика
В Кремле оценили разговор Путина и Зеленского
В свою очередь в Кремле уточнили, что Путин заявил Зеленскому о необходимости исключить обстрелы украинскими войсками населенных пунктов в Донбассе.
Обновлено в 07:49
Происшествия
В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника
В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Политика
Путин встретится со строителями трассы «Таврида» в Крыму
Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, планируется, что российский лидер встретится с подрядчиками строительства трассы "Таврида" и посетит открытие фестиваля "Опера в Херсонесе".
Обновлено в 06:48
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Происшествия
Путин наградил посмертно мальчика-героя и хабаровскую учительницу
Орденом Мужества (посмертно) президент наградил одиннадцатилетнего Алексея Мартыненко.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Частичную мобилизацию объявили в Воронежской области
Воронежскую область перевели на условия военного времени и в действие введен план гражданской обороны и защиты населения.
Обновлено вчера в 12:15
Армия и оружие
Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области
Взрыв во время испытаний ракетного двигателя в Архангельской области помог Соединённым Штатам «многое узнать», заявил президент страны Дональд Трамп.
Обновлено в 04:25
Политика
Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку по-русски
Сын бывшего президента Украины Петра Порошенко, Михаил, признался журналистам, что любит украинский язык всем сердцем, но говорит на русском.
Обновлено в 06:56
Политика
В ФСБ сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России
Международные террористы пытаются привлекать в свои ряды иностранных студентов, обучающихся в вузах России.
Обновлено в 04:57
Наука
Вакцина против хламидиоза прошла первые испытания на безопасность
Во время испытаний исследователи из Имперского колледжа Лондона проверили на 35 женщинах два разных состава вакцины, использовав также плацебо-инъекцию.
Обновлено в 05:20
Общество
Доля семей среднего класса не превышает 20% по всей России
Эксперты подразумевали под семьями среднего класса тех, кто способен купить себе квартиру, автомобиль, а после выплаты кредитов и других ежемесячных обязательных расходов у семейства должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов на одного человека.
Обновлено вчера в 11:13
Спорт
Пять российских тяжелоатлетов отстранены из-за допинга
Обновлено в 07:35
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика
Украина объявила российского дипломата персоной нон грата
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата в стране.
Обновлено в 07:44
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Культура
В Новой Третьяковке обновили экспозицию искусства ХХ века
От «Черных квадратов» Малевича до композиции Кандинского номер 7. В Новой Третьяковке обновили экспозицию искусства ХХ века.
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Яшин потребовал от Памфиловой перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин попросил главу ЦИК Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени, говорится в его письме, которое он направил в ЦИК.
Обновлено вчера в 03:57
Общество
Сумма штрафов Любови Соболь достигла 930 000 рублей
Соболь назначают штрафы, поскольку у нее есть малолетний ребенок.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Лиам Хемсворт впервые высказался о расставании с Майли Сайрус
Известный актер Лиам Хемсворт впервые дал комментарии о расставании со своей супругой Майли Сайрус.
Обновлено вчера в 12:24
Футбол
«Левадия» расторгла контракт с россиянином, высланным из Эстонии
Эстонский футбольный клуб «Левадия» расторг контракт с российским нападающим Евгением Кабаевым.
Обновлено в 07:20
Авто
На АвтоВАЗе рассказали, когда ждать Lada Vesta с вариатором
Представитель пресс-службы «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский в эфире радио «Говорит Москва» рассказал, когда ждать Lada Vesta с вариатором.
Обновлено в 06:05
Общество
Опубликован список самых востребованных профессий в России
ВНИИ труда Министерства труда опубликовал список самых востребованных профессий в России в 2019 году.
Обновлено в 07:25
Общество
Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»
Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Гаджеты
Xiaomi запатентовала свой первый раскладной смартфон
Обновлено в 06:56