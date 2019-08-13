Финансы

Аргентинская биржа пережила историческое падениеLenta.ru 02:11

Индекс опустился до 27 530,8 пункта, что является одним из худших падений как в истории Аргентины, так и в истории наблюдений. Как сообщает Bloomberg, за последние 70 лет хуже ситуация была только в июне 1989 года, когда биржа Шри-Ланки обвалилась на 60 процентов на фоне гражданской войны.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:55, Вашингтон
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