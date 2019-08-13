Индекс опустился до 27 530,8 пункта, что является одним из худших падений как в истории Аргентины, так и в истории наблюдений. Как сообщает Bloomberg, за последние 70 лет хуже ситуация была только в июне 1989 года, когда биржа Шри-Ланки обвалилась на 60 процентов на фоне гражданской войны.

Политика Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян.

Футбол «Спартак» предложил €10 млн за лучшего бомбардира чемпионата Турции Московский футбольный клуб "Спартак" предложил 10 миллионов евро за сенегальского форварда турецкого "Галатасарая" Мбайе Дианье, сообщает Fanatik.

Происшествия В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

Авто АвтоВАЗ рассказал, когда ждать Lada Vesta с вариатором LADA Vesta с вариатором появится на российском рынке в ближайшие год или два.

Общество В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.

Политика В Кремле рассказали об отношении Путина к Зеленскому Песков добавил, что Владимир Путин является сторонником диалога для решения насущных проблем, «тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения».

Политика В Киеве обосновали позицию по водной блокаде Крыма Все претензии России на воду из Днепра для снабжения Крыма не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы, утверждает представитель украинского президента Антон Кориневич, комментируя напоминание российских властей о праве жителей полуострова на днепровскую воду.

Музыка Раскрыты причины ухода Наргиз от Максима Фадеева В Сети не утихает ажиотаж вокруг нашумевшего конфликта между певицей Наргиз и ее экс-продюсером Максимом Фадеевым.

Политика Юрист попросил наказать Путина за езду на мотоцикле без шлема Юрист из Владивостока направил заявление в ГИБДД с требованием привлечь президента России Владимира Путина к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема.

Культура Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва» Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".

Шоу-бизнес Лиам Хемсворт впервые высказался о расставании с Майли Сайрус Известный актер Лиам Хемсворт впервые дал комментарии о расставании со своей супругой Майли Сайрус.

Происшествия Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.

Культура Кровлю БДТ в Петербурге отремонтируют к декабрю 2019 года Северо-Западная дирекция Минкультуры РФ ищет подрядчика для ремонта кровли исторического здания Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова, где ранее были выявлены недочеты реконструкции прошлых лет, следует из материалов на сайте госзакупок.

Футбол Агент Рибери подтвердил переговоры игрока с «Локомотивом» Агент известного французского полузащитника Франка Рибери подтвердил, что его клиент получил предложение о переходе в московский «Локомотив» и сейчас ведет переговоры с «железнодорожниками».

Общество В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.

Наука Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию Специалисты Института онкологии Дана-Фарбер в Бостоне выявили генную мутацию, которая приводит к развитию онкологических заболеваний.

Политика В США вступил в силу запрет на закупку оборудования Huawei и ZTE Запрет на закупку и использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE вступил в силу в Соединенных Штатах с 13 августа, сообщает пресс-служба Федерального реестра США.

Общество Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.

Гаджеты Новые умные часы Huami Amazfit получили экран лучше, чем у Apple Watch Поначалу многие пользователи даже подумали, что на картинке изображены Apple Watch — настолько похожи эти модели, но топ-менеджер Huami сообщил, что именно так выглядят новые умные часы Amazfit.

Футбол Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.

Происшествия В Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь» Трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирский в Нижегородской области, судно не эксплуатируется с 2018 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Технологии Новую схему онлайн-продаж алкоголя предложили ввести в России Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) придумала новый способ легализации продаж алкоголя в Сети.

ЖКХ Крымский район Кубани остался без воды из-за аварии Жители Крымского района остались без воды из-за аварии на Троицком групповом водопроводе (ТГВ) вечером 12 августа, на месте аварии ведутся восстановительные работы.