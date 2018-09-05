Политика
Аргентина потенциально находится в условиях дефолтаNews.ru 11:24
Кандидат в президенты Аргентины Альберто Фернандес, победивший на праймериз, заявил, что стране следует пересмотреть соглашение с Международным валютным фондом (МВФ). Он подчеркнул, что Аргентина в настоящее время потенциально находится в условиях дефолта.
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Происшествия
Под Ульяновском подросток убил собственную семью из пяти человек
Подросток в Ульяновской области убил собственную семью из пяти человек и покончил с собой, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 06:12
Музыка
Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»
Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Обновлено в 04:00
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что действительно интересовался покупкой острова Гренландия у Дании.
Обновлено в 18:17
Транспорт
Более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Обновлено 16 августа в 16:57
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено в 19:50
Происшествия
Boeing 757 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Обновлено в 18:30
Политика
Порошенко обвинили в выводе восьми миллиардов долларов с Украины
Американский предприниматель украинского происхождения, миллиардер Сэм Кислин в интервью изданию "Страна.ua" заявил, что Петр Порошенко за пять лет президентства вывел из страны не менее восьми миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 07:27
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Футбол
Беленов: «„Уфа“ сегодня больше хотела победить, поэтому выиграла матч»
Считаю, что мы сегодня больше хотели победить, поэтому выиграли матч.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Две тысячи человек эвакуированы на Канарах из-за лесного пожара
Обновлено вчера в 21:37
Единоборства
Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Общество
Авиакомпании возобновили продажи билетов на Boeing 737 Max, узнали СМИ
Авиакомпании возобновили продажи билетов на самолеты Boeing 737 Max, которые запрещены к эксплуатации.
Обновлено в 14:46
Общество
В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на марш
Десятки тысяч демонстрантов, протестующих против нового закона об экстрадиции, вышли на улицы Гонконга, несмотря на ливень и запрет полиции, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:27
Авто
Первый Porsche не смог уйти с молотка из-за шутки аукциониста
Первый автомобиль немецкой марки Porsche, представленный компанией в 1939 году, не смогли продать на аукционе.
Обновлено в 16:16
Политика
СМИ назвали главных стран-должников России
Не менее 17 стран являются главными должниками российской стороны, взяв у нее около $27 млрд.
Обновлено в 20:34
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Экономика
Минприроды намерено заставить бизнес оплатить мусорную реформу
Минприроды предложило реформировать систему ответственности производителей за отходы.
Обновлено в 15:10
Экономика
Huawei стало тесно в Крылатском
15 августа газета «Ведомости» сообщила, что до 2024 года корпорация намерена в четыре раза увеличить штат в России и нанять до 1,5 тыс. специалистов в центры исследований и разработок (R&D). Сейчас Huawei арендует около 20% площадей (16 тыс. кв. м) в бизнес-парке «Крылатские Холмы», принадлежащем Millhouse Романа Абрамовича.
Обновлено в 18:14
Политика
В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».
Обновлено в 09:32
Политика
Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено вчера в 07:53
Политика
В Госдуме оценили слова Порошенко о единстве Украины
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко сказал, что Россию пугают единство и решительность Украины.
Обновлено в 11:12
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Кино
Мартин Фриман рассказал о пятом сезоне «Шерлока»
Сериал "Шерлок" выходит с 2010 года Исполнитель роли Доктора Ватсона в сериале "Шерлок" Мартин Фриман рассказал о возможном продолжении сериала.
Обновлено в 13:08
Здоровье
Как выспаться за 1,5 часа рассказал сибирский невролог
Обновлено в 20:31
Футбол
«Лейпциг» разгромил дебютанта бундеслиги «Унион»
«Лейпциг» одержал крупную победу над берлинским «Унионом» в матче первого тура бундеслиги.
Обновлено в 13:53
Общество
Ливень в Сочи затопил улицы и размыл новую дорогу
Ливень затопил улицы в центре Сочи. Как ожидается, дожди продлятся еще несколько дней.
Обновлено вчера в 05:59