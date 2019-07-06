Футбол
Месси удален за потасовку с игроком сборной ЧилиГазета.Ru вчера в 15:54
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки. Инцидент произошел на 37-й минуте встречи.
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За себя и за того парня: Аргентина взяла бронзу на Кубке Америки после удаления Месси
Евро-футбол.рувчера в 16:59
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
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