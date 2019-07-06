Футбол

Месси удален за потасовку с игроком сборной ЧилиГазета.Ru вчера в 15:54

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки. Инцидент произошел на 37-й минуте встречи.
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Чилийский футболист клуба «Бешикташ», опорный полузащитник. Игрок сборной Чили, за которую провёл более 100 матчей. Действуя на позиции опорного полузащитника и обладая высокой выносливостью, часто подключается к атакам команды и забивает важные голы.
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