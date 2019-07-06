Футбол
Месси удален за потасовку с игроком сборной ЧилиГазета.Ru вчера в 15:54
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки. Инцидент произошел на 37-й минуте встречи.
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Политика
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Неизвестный захватил заложницу при ограблении в Одессе
Сотрудница финансового учреждения захвачена в заложницы неизвестным злоумышленником в Одессе.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Экономика
Названы наиболее подорожавшие в прошлом году продукты
Больше всего в 2018 году подорожали пшено, капуста и газомоторное топливо.
Обновлено в 08:02
Политика
Власти Мальты не пустили в порт немецкое судно с мигрантами
Власти Мальты запретили немецкому спасательному судну Alan Kurdi с мигрантами на борту зайти в порт острова, сообщает издание Bild со ссылкой на представителя армии.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Позитивные прогнозы по изувеченной девочке не подтвердились
Позитивные прогнозы, которые ставили врачи семилетней Аише из Ингушетии, систематически избиваемой родственниками, не подтвердились.
Обновлено в 08:05
Политика
Украинский чиновник предложил обменять воду на часть Крыма
Бывший украинский чиновник напомнил, что на территории Северного Крыма есть два моногорода — Красноперекопск и Армянск, которые сегодня больше всего страдают от отсутствия воды и где в скором времени могут закрыться предприятия.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Избитая мужем героиня «Пусть говорят» скончалась в Магнитогорске
В субботу вечером, 6 июля, в Магнитогорске скончалась 26-летняя Дарья Рубцова.
Обновлено вчера в 14:43
Шоу-бизнес
Ольга Бузова снялась с Тимуром Батрутдиновым в фотосессии
Звезда проекта «Дом-2», певица Ольга Бузова в белом платье приняла участие в фотосессии, на которой также был замечен ее друг и актер Тимур Батрутдинов.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Федеральный инспектор по Рязанской области покончил с собой
Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев совершил самоубийство, сообщил источник в структурах региона.
Обновлено в 07:15
Футбол
Руни не советует Санчо переезжать в Англию
Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни поделился мнением о 19-летнем полузащитнике дортмундской "Боруссии" Джейдоне Санчо.
Обновлено в 07:39
Наука
В Китае найдены древние деформированные черепа
Археологами было найдено 25 скелетов, у каждого из которых был деформирован череп.
Обновлено 05 июля в 18:44
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Единоборства
Дастин Порье: «Масвидаль готовил удар коленом для боя я Аскреном»
Временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье сообщил, что Хорхе Масвидаль готовил удар коленом в поединке с Беном Аскреном на UFC 239.
Обновлено в 06:50
Футбол
Идову: «Нам с Жемалетдиновым осталось выиграть РПЛ, чтобы догнать пацанов»
Кто-то уже заполнил кабинеты трофеями. Нам с Рифатом Жемалетдиновым осталось выиграть чемпионат, чтобы догнать пацанов.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Трое бойцов ВСУ взорвались при установке мин возле ЛНР
По данным ЛНР, всего с 2018 года из-за беспорядочного минирования украинскими силовиками в зоне проведения Операции объединенных сил погибли 25 военнослужащих ВСУ и более 80 бойцов были ранены.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
Украина заметила активность российских подлодок на Босфоре
Украина обнаружила активность российских подлодок в Босфорском проливе, заявил представитель генштаба ВСУ Леонид Залюбовский, пишет "Укринформ".
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Петербурге женщине продали пирожок с опарышами
Обновлено в 08:44
Недвижимость
В Новой Москве наметился дефицит квартир
По оценкам «БЕСТ-Новострой», за первую половину текущего года на первичный рынок жилья Новой Москвы вышел один свежий проект, также были открыты продажи в 35 новых корпусах уже реализуемых комплексов.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В столице проходят одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян
В столице проходят одиночные пикеты в защиту сестер Хачатурян. Три девушки обвиняются в убийстве своего отца.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Украина получила первую партию нефти из США
На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия
В центре Амстердама прямо на улице зарезали велосипедиста
Камера наблюдения, на улице Warmoesstraat, которая находится центре Амстердама, сняла момент убийства, инцидент произошел днём, 5 июля, сообщают местный СМИ.
Обновлено в 06:37
Происшествия
На северо-востоке Москвы на стройке погиб рабочий
Обновлено в 06:04
Происшествия
Находящийся в федеральном розыске банкир прибыл в Россию
Находящийся в федеральном розыске фигурант уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере Агаджан Аванесов прилетел в Санкт-Петербург.
Обновлено в 07:49
Политика
Оппозиция лидирует на выборах в Греции
На досрочных парламентских выборах в Греции лидирует оппозиционная консервативная партия «Новая демократия».
Обновлено в 07:42
Политика
Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма
Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ в ходе заседания в воскресенье отклонил предложенную российской делегацией резолюцию «О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью», которая в том числе предусматривала призыв стран — участниц ОБСЕ к противодействию героизации членов «Ваффен СС».
Обновлено в 07:38
Экономика
Афипский НПЗ оценили в один рубль
Михаилу Гуцериеву достался не только Афипский НПЗ, но и задолженность в размере 170 миллиардов рублей.
Обновлено в 01:45