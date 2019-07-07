Футбол

Аргентина завоевала бронзу Кубка Америки, несмотря на удаление МессиРИА Новости вчера в 17:13

На 37-й минуте капитан аргентинской команды Лионель Месси и чилиец Гари Медель устроили потасовку, за что получили красные карточки. Сборная Аргентины в пятый раз в своей истории завоевала бронзовые награды Кубка Америки, в последний раз аргентинцы побеждали в турнире в 1993 году.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Марио Диас де Вивар удалил Месси с поля за сильный удар плечом соперника

Sport.ru04:44

Гари Медель: «Согласен с Месси, не думал, что мы получим даже желтую карточку»

Sports.ru04:34

Опубликован рапорт арбитра матча Аргентина — Чили. В нем — причины удаления Месси и Меделя

Sport24.ru05:23

Опубликован рапорт арбитра, в котором объясняется удаление Месси и Меделя

Евро-футбол.ру04:43

Арбитр объяснил, за что решил удалить Месси в матче Кубка Америки

Матч ТВ04:44

Арбитр матча Аргентина — Чили объяснил, почему удалил Месси и Меделя

Чемпионат04:02

Почему удалены Месси и Медель? Официальный рапорт арбитра

Спорт-Экспресс04:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:27, Вашингтон
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской области

Обновлено вчера в 19:02
Происшествия

В Калифорнии произошло мощнейшее за 20 лет землетрясение

На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла мощнейшее с 1999 года, сообщает Интерфакс .
Обновлено 05 июля в 06:33
Происшествия

В Одессе идет спецоперация «Гром»

Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".
Обновлено в 06:40
Происшествия

Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу

Обновлено в 01:45
Футбол

Месси проигнорировал церемонию награждения сборной Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не присутствовал на церемонии награждения команды бронзовыми медалями Кубка Америки.
Обновлено вчера в 19:00
Политика

Скабеева прокомментировала видео со странным поведением Зеленского

Обновлено в 02:41
Политика

ПА ОБСЕ призвала Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии

Ассамблея призвала Россию отменить «свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии», прекратить якобы существующие судебное преследование «по политическим мотивам» и дискриминацию по этническому признаку.
Обновлено в 06:56
Политика

Путин встретился с Папой Римским

Президент России встретился с Папой Римским Франциском в рамках официального визита в Италию.
Обновлено 04 июля в 11:33
Происшествия

Заработавшая эпилепсию после побоев мужа героиня «Пусть говорят» умерла

В Магнитогорске скончалась героиня одного из выпусков программы «Пусть говорят» Дарья Рубцова, которая четыре раза впадала в кому после того, как ее избил муж.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Политика

Досрочные парламентские выборы проходят в Греции

В Греции проходят досрочные парламентские выборы. Сегодня, 7 июля, по всей стране открылись избирательные участки.
Обновлено в 01:58
Кино

СМИ сообщили о смерти 20-летнего актера Кэмерона Бойса

Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес

Дмитрия Певцова и Ольгу Дроздову заметили возле ЗАГСа

Несколько часов назад Певцов разместил в социальной сети ролик, записанный возле столичного Мещанского ЗАГСа.
Обновлено в 07:00
Общество

Японцы используют каршеринг для сна и отдыха

Оказывается, каждый восьмой японец использовал каршеринг не для передвижения, а в совсем иных целях.
Обновлено в 07:00
Происшествия

30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми

Обновлено вчера в 22:43
Здоровье

В Минздраве назвали суточную норму употребления молочных продуктов

В Министерстве здравоохранения назвали оптимальную суточную порцию молочных продуктов, а также объяснили, в каком случае их употребление перестаёт приносить положительный эффект.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие

Украинские СМИ нашли признание «Борисыча» в атаке MH17 «Буком». Безсонов рассказал, что не так в этом видео

Сообщалось, что Цемах арестован украинским судом и проходит как "ценный свидетель" по делу о крушении малайзийского "Боинга", следовавшего маршрутом MH17.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Состояние избитой ингушской девочки остается тяжелым

Обновлено в 04:41
Происшествия

Миллиардер Джеффри Эпштейн задержан по обвинению в секс-торговле

Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании самолетов и аэропорта Домодедово

Экстренные службы проверяют сообщения о трех взрывных устройствах в московском аэропорту Домодедово, передает в воскресенье, 7 июля, агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 06:55
Теннис

Медведев оштрафован за поведение в матче Уимблдона

Обновлено в 06:27
Политика

Трамп объяснил появление аэропортов в своей речи о событиях XVIII века

Обновлено в 05:00
Происшествия

В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян

В Москве задержали участницу одиночного пикета в поддержку сестер Хачатурян, а также трех участников движения «Мужское государство», которые пришли со своими плакатами против обвиненных в убийстве отца девушек.
Обновлено вчера в 09:16
Армия и оружие

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в Донбассе

Обновлено в 07:13
Музыка

Воронцевич открыл бутылку броском мяча. Сможете повторить?

Обновлено в 04:33
Политика

В Крыму оценили идею советника Зеленского возобновить подачу воды

Ранее Гетманцев предложил возобновить подачу воды по Северо-Крымскому каналу, указав, что идея с отключением водоснабжения крымчан является неконструктивной.
Обновлено в 06:16
Политика

Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»

Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Гаджеты

Смартфон OnePlus One загорелся после пяти лет работы

Обновлено в 05:06
Путешествия

Турецкие пограничники оштрафовали туристов из Петербурга на полмиллиона рублей

Заплутавшим туристам из Петербурга пришлось заплатить 500 тысяч рублей турецким пограничникам, сообщает «Фонтанка».
Обновлено в 06:19
Политика

Путин поздравил россиян с 45-летием начала строительства БАМа

Обновлено в 06:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Гари Медель
Чилийский футболист
Чилийский футболист клуба «Бешикташ», опорный полузащитник. Игрок сборной Чили, за которую провёл более 100 матчей. Действуя на позиции опорного полузащитника и обладая высокой выносливостью, часто подключается к атакам команды и забивает важные голы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное