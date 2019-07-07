Футбол
Аргентина завоевала бронзу Кубка Америки, несмотря на удаление МессиРИА Новости вчера в 17:13
На 37-й минуте капитан аргентинской команды Лионель Месси и чилиец Гари Медель устроили потасовку, за что получили красные карточки. Сборная Аргентины в пятый раз в своей истории завоевала бронзовые награды Кубка Америки, в последний раз аргентинцы побеждали в турнире в 1993 году.
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