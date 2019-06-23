В составе сборной Аргентины голы забили нападающий Лаутаро Мартинес на 10-й минуте матча и полузащитник Джованни Ло Чельсо на 74-й минуте. Таким образом, сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет со сборной Бразилии.

Спорт день за днем

Здоровье Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.

Финансы Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.

Происшествия Две тысячи жилых домов подтопило в Иркутской области "В результате выпадения обильных осадков и подъёма уровня воды в реках в Иркутской области в 19 населенных пунктах трех муниципальных районах подтоплен 1801 жилой дом и 206 приусадебных участков, с населением 4744 человека (в том числе 865 детей)", - сообщает пресс-служба.

Здоровье Медики забили тревогу: гепатит передается через пирсинг и татуировки Санкт-Петербург объявил об амбициозных планах — в следующем году здесь вылечат абсолютно всех детей и подростков, зараженных вирусным гепатитом С. По экспертным оценкам (точной статистики нет), в нашей стране детей с таким диагнозом не меньше 100 тысяч.

Происшествия В Иркутской области прорвало дамбу на реке В Иркутской области прорвало дамбу на реке Ока.

Политика Трамп и Си Цзиньпин начали переговоры Американский президент Дональд Трамп встретился с главой КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20, передает РИА "Новости".

Политика Зеленский обратился к Путину с просьбой освободить украинских моряков Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить моряков, которые являются гражданами Украины.

Общество Мосгорсуд уменьшил штраф Звереву за пикет в защиту Байкала Мосгорсуд уменьшил до 10 тыс. рублей штраф, наложенный на стилиста Сергея Зверева за одиночный пикет возле Кремля против строительства завода на Байкале.

Транспорт Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево Из-за сильного ливня в Московской области 28 июня затопило участок Лобненского шоссе вблизи аэропорта Шереметьево.

Политика Климкина в Раде назвали «позором украинской дипломатии» Скорик назвал Климкина позором украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы.

Баскетбол Сегодня стартует чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд Сегодня стартует чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд Сегодня женская сборная России проведет свой первый матч на чемпионате Европы, который пройдет в Сербии и Латвии.

Армия и оружие Чайная фабрика открылась в Дамаске Предприятие по производству чая и кофе открылось в столице Сирии Дамаске, сообщил журналистам его директор Мухаммед Дауд.

Политика Штабу Навального ответили на обвинения в подделке подписей 28 июня глава штаба Навального Леонид Волков в Twitter рассказал о якобы существующем в Москве офисе, в котором «рисуют» подписи за кандидатов в депутаты Митрохина, Соколова и других.

Гаджеты Apple переводит производство Mac Pro в Китай Новая модель компьютера Mac Pro будет производиться в Китае, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Происшествия Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner Американское ведомство занимается расследованием причин крушения двух самолетов Boeing 737 MAX и заинтересовалось случаями "недоброкачественной работы" во время сборки Dreamliner.

Происшествия Вступил в силу закон об ужесточении наказания за пьяные ДТП Законопроект об ужесточении уголовной ответственности за смертельные ДТП, совершенные пьяными водителями, был единогласно поддержан всеми четырьмя фракциями.

Транспорт Федеральную трассу «Сибирь» затопило в Иркутской области Шестикилометровый участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» затоплен в Тулуне Иркутской области в результате паводка.

Происшествия В Узбекистане аттракцион развалился во время работы В городе Джизак (областной центр Узбекистана) аттракцион "Летающая тарелка" развалился прямо во время работы.

Авто В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.