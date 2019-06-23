Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки и сыграет с БразилиейSports.ru вчера в 12:18

В 1/4 финала Кубка Америки-2019 Аргентина победила Венесуэлу (2:0). В полуфинале турнира команда Лионеля Скалони сыграет с Бразилией. Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки и сыграет с Бразилией

Спорт день за днем

Транспорт Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.

Политика Трамп обещал серьезно обдумать приглашение Путина на 75-летие Победы Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассмотрит приглашение российского лидера Владимира Путина на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Происшествия Пострадавшим от паводка в Иркутской области окажут финансовую помощь Пострадавшим от паводка в Иркутской области гражданам окажут финансовую помощь.

Политика Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ Освобожденный накануне из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, после чего отвезли в военную прокуратуру.

Футбол Денис Ковба: «БАТЭ будет неинтересно играть в чемпионате России» Да, сборы - совсем другое, чем чемпионат, но уверен, что те же белорусские клубы спокойно играли бы в сильнейшей лиге России.

Армия и оружие Украинские силовики минируют территорию в районе Счастья Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют территорию в районе населенного пункта Счастье.

Происшествия Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).

Общество Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 4,5 километра Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Прамушир, в субботу, 29 июня, выбросил столб пепла на высоту до 4,5 километра.

Авто Новый Honda Jazz получит спортивную версию Type R Новинка оснащена более широкой и высокой решеткой радиатора, с заметным значком Honda с красными вставками, которые свойствены моделям Honda Type R. На новой Honda Jazz также можно увидеть большие легкосплавные диски, окрашенные в черный цвет.

Общество Новая школа и садик появятся в Петербурге Жилая застройка квартала жилого комплекса «Царская столица», где находятся 13 многоэтажных домов, закончилась в 2017 году.

Происшествия В Петербурге Ford сбил пятилетнего мальчика в инвалидной коляске Автомобиль Ford Mondeo, выезжая из двора многоэтажного дома, задел инвалидную коляску, в которой находился мальчик пяти лет.

Политика Путин прокомментировал дело против «Рольфа» словами «первый раз слышу» Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита G20 впервые упомянул об уголовном деле в отношении автодилера «Рольф».

Происшествия В Калмыкии пять человек погибли в ДТП Двое детей и трое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Экономика «Новатэк» продал долю в «Арктик СПГ – 2» японскому консорциуму Российская компания «Новатэк» продала 10%-ную долю в заводе по сжижению природного газа «Арктик СПГ – 2» консорциуму японских компаний Mitsui и Jogmec.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Происшествия На Курском вокзале произошло убийство Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.

Происшествия В Москве полиция задержала собравшихся поиграть в волейбол мигрантов В Москве полицейские задержали около 40 уроженцев Киргизии, которые собрались поиграть в волейбол, сообщает Telegram-канал Baza.

Футбол Черчесов оценил молодежь ЦСКА на сборе в Австрии Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своими впечатлениями о молодых воспитанниках ЦСКА на сборе в Австрии.

Шоу-бизнес Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить ее на спектакль Одной из первых постановку оценила Ксения Собчак. Виторган же признается, что не испытал никаких эмоций, когда она появилась.

Политика Трамп решил отменить санкции в отношении Huawei На пресс-конференции по итогам саммита G20 президент США Дональд Трамп заявил, что позволит американским компаниями заключать контракты по продаже оборудования китайскому производителю Huawei.

Авто Кросс-купе Lada представили на рендерах Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.