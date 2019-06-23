Футбол
Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки и сыграет с БразилиейSports.ru вчера в 12:18
В 1/4 финала Кубка Америки-2019 Аргентина победила Венесуэлу (2:0). В полуфинале турнира команда Лионеля Скалони сыграет с Бразилией. Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
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Экс-защитник «Анжи» идеально выполнил план Скалони. Как Месси и Ко вышли в полуфинал Кубка Америки
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