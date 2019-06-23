Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки и сыграет с БразилиейSports.ru вчера в 12:18

В 1/4 финала Кубка Америки-2019 Аргентина победила Венесуэлу (2:0). В полуфинале турнира команда Лионеля Скалони сыграет с Бразилией. Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки и сыграет с Бразилией

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