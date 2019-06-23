Футбол

Казаков: Аргентина уверенно победит ВенесуэлуГазета.Ru 01:44

Спортивный комментатор Илья Казаков поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Кубка Америки между сборными Аргентины и Венесуэлы, сообщает "Рейтинг Букмекеров". Эксперт уверен в победе аргентинцев.
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Аргентина сыграет с Бразилией в полуфинале Кубка Америки

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Экс-защитник «Анжи» идеально выполнил план Скалони. Как Месси и Ко вышли в полуфинал Кубка Америки

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Лионель Месси: «Мы проделали большой путь, чтобы сыграть с Бразилией в полуфинале»

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Политика

Трамп похвалил саудовского принца за борьбу с терроризмом

Обновлено в 21:59
Происшествия

В Иркутской области из-за паводка началась эвакуация города Тулун

Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Иркутскую область в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
Обновлено в 17:41
Политика

Трамп пригласил Ким Чен Ына на встречу

Обновлено в 19:14
Космос

Плесень сможет выжить в условиях открытого космоса

Специалисты призывают учитывать фактор выживаемости спор плесневых грибов в столь тяжелых условиях при планировании полетов к другим планетам, ведь грибы, скорее всего, переживут даже самую опасную дозу облучения и выживут, оказавшись на другой планете.
Обновлено в 09:16
Политика

Митрохин обвинил ОПГ Навального в подделке его подписных листов

Напомним, ранее появилась информация, что член команды ФБК Навального Леонид Волков якобы разоблачил «цех» по производству фальшивых подписей за выдвижение Митрохина.
Обновлено в 16:48
Технологии

На Смоленской АЭС приступили к производству радиоизотопа кобальта

На Смоленской АЭС началась загрузка дополнительных кобальтовых поглотителей в реакторную установку энергоблока №3. Как сообщили на Смоленской АЭС, это завершающий этап первичной загрузки в рамках масштабного проекта Росэнергоатома по промышленному производству кобальта-60 (Co-60), имеющего широкое применение и востребованного на международном рынке.
Обновлено в 12:52
Общество

Правительство России может поднять зарплаты учителям

Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено в 04:45
Наука

Витамин Е ускоряет развитие рака легких

Обновлено в 03:10
Политика

Путин и Трамп обсудили украинских моряков

Президент США Дональд Трамп с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждали тему освобождения украинских моряков, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15
Интернет

Взломанная версия программы для раздевания девушек разлетелась по Сети

Обновлено в 10:58
Происшествия

Поезда между Москвой и Петербургом опаздывали из-за воров

Обновлено в 01:56
Политика

Песков допустил реанимацию «нормандского формата»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, учитывая пожелания нового главы государства на Украине Владимира Зеленского, можно вести речь о реанимации «нормандского формата», призванного стабилизировать ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 13:16
Происшествия

В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

28 июня 2019 года в России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие за собой травмы и гибель людей.
Обновлено в 05:37
Политика

Песков назвал факт встречи Путина и Мэй положительным

Сам факт встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй положителен, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:45
Политика

Саакашвили заявил о допуске своей партии на выборы в Раду

Обновлено в 21:04
Политика

Медведчук призвал власти Украины заняться обменом пленных

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что вернуть пленных можно только путем переговоров с Донбассом.
Обновлено в 16:51
Здоровье

Врачи рассказали, как распознать рак на ранней стадии

Врачи рассказали про анализы, которые нужно сдавать, чтобы распознать рак на ранних стадиях, сообщает URA.ru.
Обновлено в 11:03
Культура

Учитель физкультуры на улицах Волгограда играет на балалайке

Обновлено в 22:30
Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге»

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".
Обновлено в 18:19
Общество

МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве

Обновлено в 03:07
Общество

Крупнейший сервис c авиабилетами остался без рейсов в Крым

На других крупных сайтах с авиабилетами — Momondo, Kayak и Aviasales — рейсы в Симферополь по-прежнему доступны.
Обновлено в 22:22
Политика

В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Футбол

Бистрович прибыл в расположение ЦСКА на сбор в Австрии

Обновлено в 16:10
Футбол

Чили обыграла Колумбию в Кубке Америки и вышла в 1/2 финала

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины переиграла Венесуэлу и вышла в 1/2 финала Кубка Америки Футбол.
Обновлено в 22:24
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
Происшествия

На границе США и Канады сошел с рельсов поезд с опасными веществами

Обновлено в 20:53
Шоу-бизнес

Представитель Шатунова опроверг информацию о его госпитализации

Информация в СМИ о госпитализации бывшего вокалиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова не соответствует действительности, сообщил агентству «Говорит Москва» его представитель.
Обновлено в 17:33
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту

28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.
Обновлено в 19:23
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