Спортивный комментатор Илья Казаков поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Кубка Америки между сборными Аргентины и Венесуэлы, сообщает "Рейтинг Букмекеров". Эксперт уверен в победе аргентинцев.

Спорт день за днем

Происшествия В Иркутской области из-за паводка началась эвакуация города Тулун Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Иркутскую область в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе.

Происшествия Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.

Космос Плесень сможет выжить в условиях открытого космоса Специалисты призывают учитывать фактор выживаемости спор плесневых грибов в столь тяжелых условиях при планировании полетов к другим планетам, ведь грибы, скорее всего, переживут даже самую опасную дозу облучения и выживут, оказавшись на другой планете.

Политика Митрохин обвинил ОПГ Навального в подделке его подписных листов Напомним, ранее появилась информация, что член команды ФБК Навального Леонид Волков якобы разоблачил «цех» по производству фальшивых подписей за выдвижение Митрохина.

Технологии На Смоленской АЭС приступили к производству радиоизотопа кобальта На Смоленской АЭС началась загрузка дополнительных кобальтовых поглотителей в реакторную установку энергоблока №3. Как сообщили на Смоленской АЭС, это завершающий этап первичной загрузки в рамках масштабного проекта Росэнергоатома по промышленному производству кобальта-60 (Co-60), имеющего широкое применение и востребованного на международном рынке.

Общество Правительство России может поднять зарплаты учителям Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.

Политика Путин и Трамп обсудили украинских моряков Президент США Дональд Трамп с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждали тему освобождения украинских моряков, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Происшествия Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.

Политика Песков допустил реанимацию «нормандского формата» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, учитывая пожелания нового главы государства на Украине Владимира Зеленского, можно вести речь о реанимации «нормандского формата», призванного стабилизировать ситуацию в Донбассе.

Происшествия В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП 28 июня 2019 года в России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие за собой травмы и гибель людей.

Политика Песков назвал факт встречи Путина и Мэй положительным Сам факт встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй положителен, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Медведчук призвал власти Украины заняться обменом пленных Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что вернуть пленных можно только путем переговоров с Донбассом.

Здоровье Врачи рассказали, как распознать рак на ранней стадии Врачи рассказали про анализы, которые нужно сдавать, чтобы распознать рак на ранних стадиях, сообщает URA.ru.

Политика Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге» Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".

Общество Крупнейший сервис c авиабилетами остался без рейсов в Крым На других крупных сайтах с авиабилетами — Momondo, Kayak и Aviasales — рейсы в Симферополь по-прежнему доступны.

Политика В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.

Футбол Чили обыграла Колумбию в Кубке Америки и вышла в 1/2 финала Ранее сообщалось, что сборная Аргентины переиграла Венесуэлу и вышла в 1/2 финала Кубка Америки Футбол.

Политика Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.

Шоу-бизнес Представитель Шатунова опроверг информацию о его госпитализации Информация в СМИ о госпитализации бывшего вокалиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова не соответствует действительности, сообщил агентству «Говорит Москва» его представитель.