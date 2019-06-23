Футбол
Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с БразилиейВести.Ru 17:00
Одну голевую передачу на свой счет записал Серхио Агуэро. Таким образом, сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Амерки, где сыграет с командой Бразилии, которая в 1/4 финала переиграла Парагвай в серии пенальти.
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