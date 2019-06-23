Футбол
Аргентина вышла в плей-офф Кубка АмерикиMetaratings вчера в 16:53
В заключительном матче группового этапа квартета B, сборная Аргентины смогла добиться победы над сборной Катара. По одному забитому мячу в каждом из таймов позволили Аргентине одержать победу, которая вывела их в плей-офф Кубка Америки.
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Лионель Месси: Победа над сборной Катара придаст уверенности нашей команде
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