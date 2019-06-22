Футбол
Аргентина вышла в плей-офф Кубка АмерикиMetaratings вчера в 16:53
В заключительном матче группового этапа квартета B, сборная Аргентины смогла добиться победы над сборной Катара. По одному забитому мячу в каждом из таймов позволили Аргентине одержать победу, которая вывела их в плей-офф Кубка Америки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:12, Вашингтон
Авто
Раскрыты российские цены на обновленный седан Cadillac CT6
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
У берегов Крыма летали два военных самолета США
Сообщается, что американский беспилотник RQ-4A Global Hawk вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии и в 12.25 мск начал проводить разведку на линии разграничения в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:52
Авто
Citroen откажется от выпуска кроссовера C4 Cactus
Французская компания Citroen планирует отказаться от выпуска компактного кроссовера C4 Cactus.
Обновлено в 04:09
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 17:24
Технологии
Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус
Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 04:19
Политика
Россия и Мальдивы подпишут соглашение о взаимной отмене виз
Главы МИД России и Мальдивской Республики Сергей Лавров и Абдулла Шахид подпишут во вторник в Москве соглашение о взаимной отмене визовых требований, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
Обновлено в 04:44
Авто
Mazda отзывает более 900 автомобилей в России
Компания Mazda в России отзывает 938 автомобилей Mazda 6 и Mazda CX-5, сошедшие с конвейера в период с апреля 2013 года по август 2018 год.
Обновлено в 05:10
Общество
Атлантический циклон принесет в Россию долгое похолодание
Жаркий и сухой антициклон постепенно смещается на восток, уступая место прохладному и влажному воздуху Атлантики.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Житель Забайкалья убил пасынка из-за отказа учиться читать
Житель Забайкальского края обвиняется в убийстве малолетнего пасынка, истязании сожительницы и трех кражах, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:42
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя
Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.
Обновлено в 05:03
Общество
Якобашвили не вернется в Россию из-за обысков ФСБ
Основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время.
Обновлено в 06:31
Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим
На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Наука
Ученый рассказал, как комары выбирают себе «жертву» для укуса
Обновлено в 05:07
Экономика
Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет
Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Политика
Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации
Обновлено в 04:31
Политика
Не пустить в ПАСЕ: Скабеева объяснила спешку с делом MH17
Результаты расследования крушения «Боинга» в Донбассе были представлены столь «экстренно», чтобы фонд помощи родственникам жертв катастрофы мог попросить ПАСЕ не возвращать России право голоса в организации.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Работники морга в Апатитах перепутали тела троих умерших
Сотрудники морга в Апатитах Мурманской области при выдаче родственникам перепутали тела трех умерших людей.
Обновлено в 06:30
Общество
В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
В Госдуме выступили с инициативой упразднить статью в Кодексе об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф за затемнение стекол автомобиля сверх регламентных норм.
Обновлено в 02:02
Происшествия
СК в Курске начал проверку стрельбы полицейского из-за детей с мячом
Следователи в Курске проводят проверку по факту стрельбы полицейского из травматического пистолета, который таким образом отгонял детей от своей машины.
Обновлено в 06:30
Политика
МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20
У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Общество
МВД не планирует расширять полномочия сотрудников ГИБДД
МВД России не планирует расширять полномочия сотрудников Госавтоинспекции, а также отказываться от административного ареста.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Петербурге умер рэпер Порока Ронин
Известный рэпер из Омска Никита Демидов, работавший под псевдонимом Порока Ронин, умер в Петербурге.
Обновлено в 03:56
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Экономика
В Грузии посчитали потери от остановки авиасообщения с Россией
Грузинские СМИ сообщают, что приостановка авиасообщения с Россией принесет туристическому сектору страны убытки в минимум 100 млн USD, пишет АТОР.
Обновлено в 06:27
Политика
Омбудсмен в Коми сообщила о поисках передавшей записку Путину женщины
Уполномоченный по правам человека в Коми Надежда Быковская рассказала, что приступила к поиску женщины, которая в 2010 году передала президенту Владимиру Путину записку.
Обновлено в 05:11
Энергетика
«Нафтогаз» отказался оказывать помощь «Укртрансгазу»
Компания «Нафтогаз» больше не будут оказывать помощь газовому оператору, компании «Укртрансгаз», заявили 24 июня в пресс-службе «Нафтогаза».
Обновлено в 07:09
Политика
Песков назвал временные ограничения в отношении Грузии вынужденными
Ведение временных ограничений на полеты, отметил Песков, существенно снизит это количество.
Обновлено в 06:04
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42