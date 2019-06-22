Аргентина вышла в плей-офф Кубка АмерикиMetaratings вчера в 16:53

В заключительном матче группового этапа квартета B, сборная Аргентины смогла добиться победы над сборной Катара. По одному забитому мячу в каждом из таймов позволили Аргентине одержать победу, которая вывела их в плей-офф Кубка Америки.

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Армия и оружие У берегов Крыма летали два военных самолета США Сообщается, что американский беспилотник RQ-4A Global Hawk вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии и в 12.25 мск начал проводить разведку на линии разграничения в Донбассе.

Авто Citroen откажется от выпуска кроссовера C4 Cactus Французская компания Citroen планирует отказаться от выпуска компактного кроссовера C4 Cactus.

Технологии Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.

Политика Россия и Мальдивы подпишут соглашение о взаимной отмене виз Главы МИД России и Мальдивской Республики Сергей Лавров и Абдулла Шахид подпишут во вторник в Москве соглашение о взаимной отмене визовых требований, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Авто Mazda отзывает более 900 автомобилей в России Компания Mazda в России отзывает 938 автомобилей Mazda 6 и Mazda CX-5, сошедшие с конвейера в период с апреля 2013 года по август 2018 год.

Общество Атлантический циклон принесет в Россию долгое похолодание Жаркий и сухой антициклон постепенно смещается на восток, уступая место прохладному и влажному воздуху Атлантики.

Происшествия Житель Забайкалья убил пасынка из-за отказа учиться читать Житель Забайкальского края обвиняется в убийстве малолетнего пасынка, истязании сожительницы и трех кражах, сообщается на сайте СК РФ.

Политика Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.

Общество Якобашвили не вернется в Россию из-за обысков ФСБ Основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время.

Политика Власти Грузии пошли на уступки протестующим На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.

Экономика Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.

Политика Не пустить в ПАСЕ: Скабеева объяснила спешку с делом MH17 Результаты расследования крушения «Боинга» в Донбассе были представлены столь «экстренно», чтобы фонд помощи родственникам жертв катастрофы мог попросить ПАСЕ не возвращать России право голоса в организации.

Происшествия Работники морга в Апатитах перепутали тела троих умерших Сотрудники морга в Апатитах Мурманской области при выдаче родственникам перепутали тела трех умерших людей.

Общество В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля В Госдуме выступили с инициативой упразднить статью в Кодексе об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф за затемнение стекол автомобиля сверх регламентных норм.

Происшествия СК в Курске начал проверку стрельбы полицейского из-за детей с мячом Следователи в Курске проводят проверку по факту стрельбы полицейского из травматического пистолета, который таким образом отгонял детей от своей машины.

Политика МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20 У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.

Общество МВД не планирует расширять полномочия сотрудников ГИБДД МВД России не планирует расширять полномочия сотрудников Госавтоинспекции, а также отказываться от административного ареста.

Происшествия В Петербурге умер рэпер Порока Ронин Известный рэпер из Омска Никита Демидов, работавший под псевдонимом Порока Ронин, умер в Петербурге.

Футбол В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.

Экономика В Грузии посчитали потери от остановки авиасообщения с Россией Грузинские СМИ сообщают, что приостановка авиасообщения с Россией принесет туристическому сектору страны убытки в минимум 100 млн USD, пишет АТОР.

Политика Омбудсмен в Коми сообщила о поисках передавшей записку Путину женщины Уполномоченный по правам человека в Коми Надежда Быковская рассказала, что приступила к поиску женщины, которая в 2010 году передала президенту Владимиру Путину записку.

Энергетика «Нафтогаз» отказался оказывать помощь «Укртрансгазу» Компания «Нафтогаз» больше не будут оказывать помощь газовому оператору, компании «Укртрансгаз», заявили 24 июня в пресс-службе «Нафтогаза».

Политика Песков назвал временные ограничения в отношении Грузии вынужденными Ведение временных ограничений на полеты, отметил Песков, существенно снизит это количество.