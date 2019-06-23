Футбол
Аргентина вышла в плей-офф Кубка АмерикиMetaratings вчера в 16:53
В заключительном матче группового этапа квартета B, сборная Аргентины смогла добиться победы над сборной Катара. По одному забитому мячу в каждом из таймов позволили Аргентине одержать победу, которая вывела их в плей-офф Кубка Америки.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:37, Вашингтон
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Обновлено в 03:05
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Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации
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Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя
Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.
Обновлено в 05:03
Авто
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Обновлено в 04:38
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Обновлено в 03:08
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ЦБ предложил ввести коэффициент утраты товарной стоимости в ОСАГО
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