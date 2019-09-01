Финансы
RT на русскомАргентина вводит валютный контроль
«Аргентина вводит валютный контроль, чтобы успокоить рынки», — пишет агентство. Ранее индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% — до 27 529,38 пункта. Вскоре после этого Николас Духовны подал в отставку с поста главы Минфина страны, а его место занял Эрнан Лакунса.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 18:06, Вашингтон
Армия и оружие
Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники
Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.
РБК 17:47
Шоу-бизнес
Сальма Хайек похвасталась фигурой в бикини накануне 53-летия
2 сентября голливудской актрисе Сальме Хайек исполнится 53 года.
Телепрограмма 14:45
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Музыка
В Петербурге установили рекорд по числу исполнителей гимна России
В Санкт-Петербурге установили рекорд Гиннеса по количеству музыкантов, исполнивших гимн России.
РБК 17:17
Общество
Топилин назвал число работающих пенсионеров в России
В настоящее время в России работают 7,3 млн человек старше трудоспособного возраста, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, выступая на встрече министров труда стран G20 в Японии.
Ведомости 09:22
Политика
США, Польша и Украина подписали газовое соглашение
Польша, Украина и США договорились о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, подписав межправительственное соглашение, передает «РИА Новости».
Rambler News Service вчера в 15:25
Общество
Эрнст высказался о возвращении Друзя на Первый канал
Генеральный директор Первого канала назвал единственное необходимое условие, чтобы Друзь вернулся к своей прежней деятельности.
Дни.ру 11:41
Армия и оружие
США нашли причину для ядерной войны
Настоящая опасность военного применения систем искусственного интеллекта (ИИ) заключается в их использовании для принятия решения о нанесении ядерного удара, передает Breaking Defense заявление 32-го заместителя министра обороны США Роберта Уорка.
Lenta.ru 17:07
Футбол
СМИ: «Зенит» договорился с «Витессом» о трансфере Караваева
RT на русском 17:40
Происшествия
Скончался избитый брянским полицейским подросток
Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
BFM.ru 09:10
Футбол
Тренер «Спартака» нашел причину домашнего поражения от «Зенита»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что на игре его команды в проигранном матче с «Зенитом» (0:1) сказался плотный график.
Lenta.ru 16:26
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Газета.Ru 15:05
Общество
Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
РБК вчера в 02:04
Происшествия
Устроивший стрельбу в Техасе не связан с террористами
Представитель ФБР Кристофер Комбс заявил, что устроивший стрельбу в американском штате Техас не был связан с террористическими организациями.
RT на русском 16:55
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Футбол
Вильярреал — Реал 2:2
Вингер «Реала» Гарет Бэйл сделал дубль в матче 3-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (2:2). 30-летний хавбек, который мог покинуть мадридскую команду летом, отличился на 45-й и 86-й минутах.
Sports.ru 16:51
Игры
Завтра у нас выйдет эксклюзивное интервью с Suda51
Завтра, 1 сентября, на «Игромании» выйдет эксклюзивное интервью с разработчиком игр и генеральным директором компании Grasshopper Manufacture Гоити Судой, известным также как Suda51.
Игромания.ру вчера в 14:21
Шоу-бизнес
Муж бывшей подопечной Виктора Дробыша отбирает у нее дом за 360 миллионов рублей
Мужчина отобрал у нее шикарный «Бентли» за 20 миллионов рублей, а теперь хочет оставить певицу без элитной недвижимости.
StarHit.ru 12:00
Армия и оружие
Израиль нанес ответный удар по территории Ливана
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в воскресенье, что несколько противотанковых ракет было выпущено по военной базе и военным автомобилям страны на границе с Ливаном.
ТАСС 10:27
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru вчера в 12:50
Здоровье
18-летняя американка едва не умерла из-за вейпа
18-летняя жительница США Мэдди Нельсон чуть не умерла из-за того, что "курила" вейпы на протяжении трех лет.
РЕН ТВ вчера в 22:09
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Навки с размахом отметила пятый день рождения
Как писал News.ru, ранее Навка рассказала о том, что изменилось в её жизни после встречи с пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым и рождения их совместной дочери Нади.
News.ru 06:52
Политика
Пенс пообещал Зеленскому поддержку со стороны США
Вице-президент США Майк Пенс заверил президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке со стороны США.
РБК 13:02
Авто
В Сети показали советский Mercedes-Benz S-Class, опередивший время
Автомобильный завод имени Ленинского комсомола в 1985 году выпустило автомобиль, который получил невиданные в те времена опции: прибор ночного видения, кондиционер, инновационную автоматическую трансмиссию, пневмоподвеску с регулируемыми амортизаторами и многое другое.
SpeedMe 03:12
Общество
У россиян появится возможность узаконить самовольно занятую землю
С 16 сентября вступят в силу поправки в законы о кадастровой деятельности и о госрегистрации недвижимости.
Российская газета 00:46
Общество
Более 140 тысяч человек посетили МАКС-2019 за три дня
Авиакосмический салон МАКС-2019 посетили более 140 тыс. человек за три дня.
RT на русском 29 августа в 21:02
Происшествия
Российский альпинист пропал на Эльбрусе
Ранее сообщалось, что российский альпинист пострадал при восхождении на Эльбрус.
Газета.Ru 16:34