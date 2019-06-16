Футбол
Аргентина уступила Колумбии в матче Кубка АмерикиРБК вчера в 20:46
Футболисты сборной Колумбии обыграли команду Аргентины в матче первого тура группового этапа Кубка Америки. Встреча, прошедшая в бразильском Сальвадоре, завершилась со счетом 2:0. Счет был открыт во втором тайме.
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