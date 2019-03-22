Футбол
Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матчеРИА Новости вчера в 18:14
Футболисты сборной Аргентины проиграли команде Венесуэлы в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в пятницу в Мадриде на стадионе "Атлетико", завершилась со счетом 3:1 в пользу венесуэльской команды.
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Политика
В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров
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Доклад об итогах расследования дела о приписываемом РФ вмешательстве в американские президентские выборы, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер, передан главе минюста США Уильяму Барру.
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Экономика
Pinterest подала заявку на IPO, планирует привлечь до $100 млн
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Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
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Обновлено вчера в 19:42
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Шумаков ответил на оскорбление Боченски: «Пускай готовится к чемпионату миру в группе Б»
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Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США
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Обновлено вчера в 18:56
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Здоровье
«Мы можем дать ему свободу». AP — о том, как россиянки ездят рожать в США
Read more here: https: / / t.co / j9rRrC7VO3 pic.twitter.com / GwqkBjLuEO — The Associated Press (@ AP) 22 марта 2019 г. В организации родов в США россиянкам помогают специальные посредники из турагентств, которые оформляют документы, обеспечивают проживание и место в клинике.
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Общество
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Иван Букин: «Спасибо организаторам за опыт. Два дня не могли попасть домой»
Российский фигурист Иван Букин после произвольного танца рассказал о непростых условиях подготовки на чемпионате мира в Японии.
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