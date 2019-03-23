Футбол
Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матчеРИА Новости вчера в 18:14
Футболисты сборной Аргентины проиграли команде Венесуэлы в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в пятницу в Мадриде на стадионе "Атлетико", завершилась со счетом 3:1 в пользу венесуэльской команды.
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Музыка
Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
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Общество
В воскресенье на Земле ожидается магнитная буря
Эксперты оценили вероятность возникновения магнитной бури рано утром в воскресенье в 30%. Это означает, что буря будет относительно слабой.
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Спорт
Элизабет Турсынбаева из Казахстана вошла в историю фигурного катания
Обновлено вчера в 09:57
Армия и оружие
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Ранее стало известно о планах Пентагона испытать в 2020 году управляемую зенитную ракету SM-3 для перехвата межконтинентальных баллистических ракет.
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Происшествия
Машиниста электрички наградят за спасение привязанной к рельсам собаки
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Назван средний размер зарплаты чиновников в России
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Обновлено вчера в 07:27
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Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США
Как пишет издание, Мамин в середине марта вместе со своей женой и актрисой Людмилой Самохваловой уехал в США.
Обновлено вчера в 18:56
Политика
Порошенко не исключил возможности введения 13-й пенсии на Украине
Президент Украины Петр Порошенко объявил в своем Twitter-аккаунте о возможности введения в стране 13-й пенсии.
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Баскетбол
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Леброн Джеймс пропустит плей-офф впервые за 14 лет. В 2005 году он в составе «Кливленда» проводил свой второй сезон в НБА.
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Спорт
Евгения Медведева рассказала, что стала веганом
Российская фигуристка Евгения Медведева отказалась от употребления животного белка и стала веганом.
Обновлено в 02:46
Культура
«Золотое перо»: в Петербурге наградили лучших журналистов
Специальным призом временно исполняющего губернатора Петербурга наградили фотокорреспондента Валерия Лозовского.
Обновлено в 04:27
Культура
Сергей Шнуров в Госдуме предложил «разогнать Минкульт»
Российский рок-музыкант, актер, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на слушаниях в Государственной думе Российской Федерации предложил "разогнать" Министерство культуры.
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Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Экономика
Госдума объяснила отклонение проекта о стоимости авто для чиновников
В Госдуме представили аргументы, почему нижняя палата парламента при обсуждении в первом чтении отказалась принимать законопроект, запрещающий закупку автомобилей для чиновников на сумму более 2 млн рублей.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
В Крыму назвали шуткой слова Зеленского о возврате полуострова
Заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма после отставки Путина являются фейком и неумной шуткой.
Обновлено в 04:22
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено вчера в 09:50
Армия и оружие
НАТО планирует построить в Польше объект для хранения техники из США
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Wall Street Journal рассказал, что в НАТО планируют построить объект на территории Польши для хранения военной техники из США.
Обновлено в 03:16
Хоккей
«Вашингтон» с Овечкиным уступил «Миннесоте» в матче НХЛ
Обновлено в 01:13
Общество
Медведев отправил парусную экспедицию к Антарктиде
«Провести в 2019 — 2020 годах кругосветную экспедицию учебнопарусных судов «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн», посвященную 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева», — сказано в распоряжении правительства.
Обновлено в 03:47
Баскетбол
«Химки» проиграли «Маккаби» в матче Евролиги
Обновлено вчера в 15:58
Шоу-бизнес
Иван Ургант: «Мы хранили эту информацию скрытой от чужих глаз»
Телеведущий Иван Ургант редко делится с подписчиками своего блога подробностями личной жизни, но в этот раз решил написать о важных вещах.
Обновлено в 05:33
Общество
В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе
В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
Обновлено вчера в 13:21
Политика
СБУ начала проверку визита Медведчука и Бойко в Россию
Служба безопасности Украины (СБУ) проведет правовую проверку визита в Россию главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и кандидата в президенты Украины Юрия Бойко, сообщается на странице ведомства в Facebook.
Обновлено вчера в 13:31
Авто
Эксперты составили ТОП-5 самых интересных концепт-каров 2019 года
Эксперты по итогам исследований составили ТОП-5 концепт-каров 2019 года, заслуживающих наибольшего внимания.
Обновлено в 04:55
Общество
МЧС предупреждает об усилении ветра
В Северной столице 23 марта усилится ветер.
Обновлено в 04:20
Хоккей
Боченски назвал Шумакова жалким трусом
Капитан «Барыса» Брэндон Боченски после проигранной четвертьфинальной серии Кубка Гагарина «Авангарду» (1:4) оскорбил форварда соперников Сергея Шумакова.
Обновлено в 04:51
Футбол
Жиру завершит карьеру в сборной Франции после ЧЕ-2020
Жиру сыграл за сборную Франции 88 матчей и забил 33 гола. В прошлом году Жиру в составе национальной команды выиграл чемпионат мира.
Обновлено вчера в 20:01
Хоккей
«Авангард» обыграл «Барыс» и вышел в финале Востока на «Салават Юлаев»
Впервые с 2012 года «ястребы» выходят в финал Восточной конференции (задача от руководства на сезон — выполнена!), где их ждет встреча с уфимским «Салаватом Юлаевым», также в пятиматчевой серии обыгравшим екатеринбургский «Автомобилист».
Обновлено вчера в 14:03
Шоу-бизнес
Жасмин купила золотой Bentley Mulsanne за 33,5 млн рублей
По Москве Жасмин ездит на элитном авто с «блатными» номерами – 777. Роскошная жизнь певицы то и дело привлекает внимание общественности.
Обновлено вчера в 11:17
Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»
"Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.
Обновлено вчера в 06:55