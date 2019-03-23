Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матчеРИА Новости вчера в 18:14

Футболисты сборной Аргентины проиграли команде Венесуэлы в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в пятницу в Мадриде на стадионе "Атлетико", завершилась со счетом 3:1 в пользу венесуэльской команды.

Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче

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