Футбол

Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матчеРИА Новости 18:14

Футболисты сборной Аргентины проиграли команде Венесуэлы в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в пятницу в Мадриде на стадионе "Атлетико", завершилась со счетом 3:1 в пользу венесуэльской команды.
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Месси не сыграет с Марокко

Спорт-Экспресс21:16

Аргентина проиграла Венесуэле в первом матче Месси в сборной после ЧМ-2018

Sport24.ru17:54

Сборная Аргентины уступила Венесуэле в товарищеском матче

Советский спорт17:54

Месси не сыграет с Марокко из-за травмы паха

Soccer.ru19:38

Аргентина уступила Венесуэле. Месси сыграл за сборную впервые за 265 дней

Матч ТВ17:58

Евро-2020, «Реал», Азар, ЦСКА, Влашич, Месси – в дайджесте новостей

Чемпионат19:00

Месси не сыграет с Марокко из-за боли в области паха

Евро-футбол.ру20:03
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Политика

На Украине раскритиковали поездку кандидата в президенты в Москву

На Украине прокомментировали поездку кандидата в президенты Юрия Бойко и политика Виктора Медведчука в Москву на встречу с российским правительством и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
Обновлено в 17:22
Экономика

Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»

Затраты государства на создание "Роснано" полностью возращены, заявил глава корпорации Анатолий Чубайс телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:26
Армия и оружие

МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIА

Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили о планах США в 2020 году испытать противоракету SM-3 Block IIА на перехват межконтинентальной баллистической ракеты.
Обновлено в 15:22
Происшествия

Число жертв взрыва на химическом заводе в Китае возросло до 12

Число жертв взрыва на химическом заводе в Китае возросло до 12. Еще 76 - получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей

Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.
Обновлено в 11:08
Гаджеты

На ЗСД установили автоматы приема платежей

Обновлено в 05:10
Игры

Как на создание одной фигурки по Lost Ark может уйти 300 тысяч рублей? Ответ в новом ролике

Mail.Ru продолжает рассказывать о создании эксклюзивной фигурки арканолога из Lost Ark . Вслед за первым выпуском сегодня появился и второй.
Обновлено в 19:00
Происшествия

Все судьи томского районного суда ушли в отставку

Квалификационная коллегия судей (ККС) Томской области сообщила, что судьи Молчановского районного суда в полном составе ушли в отставку из-за отмены оправдательного приговора, который они вынесли двум полицейским Молчановского района.
Обновлено в 13:31
Политика

МИД Венесуэлы призвал Трампа уйти ради будущего человечества

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса призвал руководство США в лице президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса срочно уйти в отставку ради будущего всего человечества.
Обновлено в 17:31
Экономика

ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд

Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Политика

США ввели санкции против венесуэльского госбанка BANDES

Вашингтон принял решение о введении санкций в отношении Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES).
Обновлено в 15:59
Политика

Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21

В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 12:14
Здоровье

Популярный женский контрацептив оказался опасен для здоровья

Речь идет о женских контрацептивах "Жанин". Соответствующую информацию приводит ТАСС.
Обновлено в 12:49
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:14
Политика

Зюганов раскритиковал отказ ЦИК передать мандат Грудинину

Ранее ЦИК отказал Грудинину в передаче мандата умершего Жореса Алферова. Причиной стало наличие иностранных счетов на момент регистрации.
Обновлено вчера в 10:41
Политика

Расследование спецпрокурора Мюллера завершено

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Политика

Выделены средства на строительство второй очереди Восточного

Обновлено вчера в 10:31
Шоу-бизнес

Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову

О смерти певицы высказалась и звезда «Бриллиантовой руки». Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову.
Обновлено в 14:43
Экономика

Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»

Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.
Обновлено в 13:59
Армия и оружие

Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27

Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия

На юго-западе Москвы произошла драка со стрельбой

На юго-западе столицы произошла массовая драка, в которой приняли участие около 20 человек, сообщает Telegram-канал Mash.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Машинист в Ленобласти остановил поезд ради спасения собаки

Машинист электропоезда в Ленинградской области у станции Антропшино спас собаку, которую неизвестные живодеры привязали к рельсам.
Обновлено в 10:29
Политика

Россию попросили защитить киргизов в Якутии

Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии.
Обновлено в 17:57
Культура

Сергей Шнуров выступил в Госдуме с провокационным заявлением

В четверг, 22 марта, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров выступил на парламентских слушаниях в Госдуме РФ с провокационным заявлением.
Обновлено в 08:17
Общество

Внуки советских маршалов обратятся в СК из-за шутки в Comedy Woman

Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес

Николай Носков впервые появился на публике после инсульта

63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес

Кети Топурия намекнула на примирение с Гуфом

Обоюдный флирт знаменитостей дал их поклонникам надежду на их воссоединение.
Обновлено в 08:23
Спорт

Логинов о допинге: Если бы был виновен, никогда бы не вернулся в спорт

«Если бы был виновен, никогда бы не вернулся в биатлон», — заявил Логинов, добавив, что он не настолько глуп.
Обновлено в 16:12
Экономика

Банки начали блокировать счета самозанятых

Банки начали блокировать личные счета и карты "новых предпринимателей", ссылаясь на то, что их использование в целях ведения бизнеса запрещено.
Обновлено вчера в 20:30
Авто

Составлен ТОП-5 самых дешевых универсалов в РФ

Самым доступным «сараем» в России является Lada Granta в кузове универсал.
Обновлено в 04:21
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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