Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матчеРИА Новости 18:14

Футболисты сборной Аргентины проиграли команде Венесуэлы в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в пятницу в Мадриде на стадионе "Атлетико", завершилась со счетом 3:1 в пользу венесуэльской команды.

Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче

Политика На Украине раскритиковали поездку кандидата в президенты в Москву На Украине прокомментировали поездку кандидата в президенты Юрия Бойко и политика Виктора Медведчука в Москву на встречу с российским правительством и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Экономика Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано» Затраты государства на создание "Роснано" полностью возращены, заявил глава корпорации Анатолий Чубайс телеканалу "Россия 24".

Армия и оружие МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIА Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили о планах США в 2020 году испытать противоракету SM-3 Block IIА на перехват межконтинентальной баллистической ракеты.

Происшествия Число жертв взрыва на химическом заводе в Китае возросло до 12 Число жертв взрыва на химическом заводе в Китае возросло до 12. Еще 76 - получили травмы различной степени тяжести.

Происшествия На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.

Происшествия Все судьи томского районного суда ушли в отставку Квалификационная коллегия судей (ККС) Томской области сообщила, что судьи Молчановского районного суда в полном составе ушли в отставку из-за отмены оправдательного приговора, который они вынесли двум полицейским Молчановского района.

Политика МИД Венесуэлы призвал Трампа уйти ради будущего человечества Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса призвал руководство США в лице президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса срочно уйти в отставку ради будущего всего человечества.

Политика США ввели санкции против венесуэльского госбанка BANDES Вашингтон принял решение о введении санкций в отношении Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES).

Политика Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21 В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.

Здоровье Популярный женский контрацептив оказался опасен для здоровья Речь идет о женских контрацептивах "Жанин". Соответствующую информацию приводит ТАСС.

Здоровье Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Политика Зюганов раскритиковал отказ ЦИК передать мандат Грудинину Ранее ЦИК отказал Грудинину в передаче мандата умершего Жореса Алферова. Причиной стало наличие иностранных счетов на момент регистрации.

Политика Расследование спецпрокурора Мюллера завершено Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.

Шоу-бизнес Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову О смерти певицы высказалась и звезда «Бриллиантовой руки». Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову.

Экономика Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус» Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.

Армия и оружие Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27 Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.

Происшествия На юго-западе Москвы произошла драка со стрельбой На юго-западе столицы произошла массовая драка, в которой приняли участие около 20 человек, сообщает Telegram-канал Mash.

Происшествия Машинист в Ленобласти остановил поезд ради спасения собаки Машинист электропоезда в Ленинградской области у станции Антропшино спас собаку, которую неизвестные живодеры привязали к рельсам.

Политика Россию попросили защитить киргизов в Якутии Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии.

Культура Сергей Шнуров выступил в Госдуме с провокационным заявлением В четверг, 22 марта, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров выступил на парламентских слушаниях в Госдуме РФ с провокационным заявлением.

Шоу-бизнес Николай Носков впервые появился на публике после инсульта 63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.

Шоу-бизнес Кети Топурия намекнула на примирение с Гуфом Обоюдный флирт знаменитостей дал их поклонникам надежду на их воссоединение.

Экономика Банки начали блокировать счета самозанятых Банки начали блокировать личные счета и карты "новых предпринимателей", ссылаясь на то, что их использование в целях ведения бизнеса запрещено.