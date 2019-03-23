Футбол

Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матчеРИА Новости 18:14

Футболисты сборной Аргентины проиграли команде Венесуэлы в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в пятницу в Мадриде на стадионе "Атлетико", завершилась со счетом 3:1 в пользу венесуэльской команды.
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Месси вернулся в сборную и проиграл Венесуэле. Аргентина опять ни о чем

Спорт-Экспресс20:00

Евро-2020, «Реал», Азар, ЦСКА, Влашич, Месси – в дайджесте новостей

Чемпионат19:00

Месси не сыграет с Марокко из-за боли в области паха

Евро-футбол.ру20:03

Месси не сыграет с Марокко из-за травмы паха

Soccer.ru19:38

Аргентина уступила Венесуэле. Месси сыграл за сборную впервые за 265 дней

Матч ТВ17:58

Аргентина проиграла Венесуэле в первом матче Месси в сборной после ЧМ-2018

Sport24.ru17:54

Сборная Аргентины уступила Венесуэле в товарищеском матче

Советский спорт17:54
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Политика

Мюллер завершил расследование «российского дела»

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
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Владимир Токов победил Райана Уокера в дебютном бою в Bellator

По итогам трех раундов победу единогласным решением судей одержал Токов. Для Владимира это был дебютный бой в Bellator.
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Культура

Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США

Российский кинорежиссер Юрий Мамин заявил в интервью «Росбалту», что давно думал об отъезде из страны из-за «фактического запрета на профессию».
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Политика

Почему Терезу Мэй не допустили до обеда с лидерами ЕС

Обновлено в 17:23
Технологии

Роскомнадзор заказал систему контроля за VPN-сервисами и поисковиками

Подведомственное Роскомнадзору госпредприятие "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит проверить, блокируются ли запрещенные сайты поисковиками, VPN-сервисами, прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Ссора двух YouTube-блогеров привела к массовой драке на площади

Двое YouTube-блогеров, проживающих в Германии, затеяли драку на центральной площади Берлина после того, как обменялись оскорблениями в Instagram.
Обновлено в 13:56
Политика

Руководство ООН сделало заявление о статусе Голанских высот

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта президент США Дональд Трамп заявил, что пора признать Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено в 13:45
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»

В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.
Обновлено в 13:13
Авто

Volkswagen отзывает в России 15 автомобилей Volkswagen Caddy и Passat

Обновлено в 07:00
Космос

Ученые воссоздадут в Химках камеру для повторения условий Венеры

Обновлено в 09:58
Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Культура

Marvel выставит костюмы супергероев на торги

Костюмы супергероев, реквизиты и декорации из сериалов Marvel выставят на аукцион дома Prop Store.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Три реки перекрыли из-за взрыва на химзаводе в Китае

В китайской провинции Цзянсу перекрыли три реки после мощного взрыва на химзаводе, таким образом власти страны пытаются предотвратить попадание загрязненных сточных вод в Желтое море.
Обновлено в 11:42
Космос

Астронавты NASA осуществили выход в открытый космос

Американские астронавты 22 марта осуществили выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).
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Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 06:34
Политика

Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено в 17:42
Кино

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт

«Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.
Обновлено в 00:31
Наука

Полимер с памятью формы превратили в метаматериал с управляемой жесткостью

Исследователи создали новый метаматериал, у которого можно изменять его форму и жесткость, причем при нагревании параметры возвращаются к исходным значениям.
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Армия и оружие

Спецназ ЮВО подняли в Ростовской области по тревоге для учений

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«Салават Юлаев» обыграл уральцев и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Обновлено в 13:08
Авто

Продажи новой Chevrolet Captiva стартуют этим летом

Новое поколение серийного кроссовера Chevrolet Captiva поступит в продажу летом текущего года.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие

Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27

Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 17:38
Общество

Глава Забайкалья прослезился после выступления многодетной матери

Чиновник прослезился после выступления жительницы Читы Ольги Серёжиной. Женщина рассказала, что живёт с семью детьми в аварийном доме.
Обновлено в 07:24
Происшествия

На озере Ильмень с отколовшейся льдины спасли семерых рыбаков

Кусок льда, на котором находились семеро рыбаков оторвало сильным ветром и отнесло от берега, сообщает телеканал "РЕН ТВ" со ссылкой на пресс-службу МЧС Новгородской области.
Обновлено в 16:40
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:14
Спорт

Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой

Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено в 19:42
Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище

Обновлено вчера в 09:36
Армия и оружие

Новейшие украинские боевые модули оказались ржавыми и устаревшими

Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес

Похороны Юлии Началовой превратили в шоу, считает Лариса Удовиченко

Российская актриса театра и кино Лариса Удовиченко после похорон Юлии Началовой гневно высказалась о журналистах.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Павел Гриб объявил голодовку после приговора

Павел Гриб после приговора объявил голодовку, сообщила его адвокат Марина Дубровина.
Обновлено в 05:34
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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