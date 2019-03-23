Футбол
Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матчеРИА Новости 18:14
Футболисты сборной Аргентины проиграли команде Венесуэлы в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в пятницу в Мадриде на стадионе "Атлетико", завершилась со счетом 3:1 в пользу венесуэльской команды.
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Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
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Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.
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Павел Гриб объявил голодовку после приговора
Павел Гриб после приговора объявил голодовку, сообщила его адвокат Марина Дубровина.
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