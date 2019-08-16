Экономика

Аргентинцы встревожены перспективой очередного глобального кризисаREGNUM 16 августа в 09:51

Песо рухнуло почти на 30% с понедельника, а биржа потеряла всего за один день 38% — второй по величине обвал в рыночной истории. Политический тупик — с президентом без власти и победителем, который должен подтвердить свой статус в октябре, — еще больше усложняет ситуацию.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Аргентина потенциально находится в условиях дефолта

News.ru11:24

Раз дефолт, два дефолт: Аргентина напугала весь мир новым кризисом

Известиявчера в 17:02

Аргентинцы встревожены перспективой очередного глобального кризиса

REGNUM16 августа в 09:51

Кризис все ближе: фондовые рынки подают сигнал SOS

Евразия Daily16 августа в 08:09

Не будьте такими жадными, иначе потеряете все

Profinance.ru16 августа в 05:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 21:08, Ашберн
Происшествия

Число погибших после аварии бензовоза в Танзании приблизилось к 100

Обновлено в 15:56
Шоу-бизнес

Кончаловский раскрыл секрет долгих отношений с Высоцкой

Знаменитый режиссер Андрей Кончаловский рассказал о секрете долгих отношений с актрисой Юлией Высоцкой, с которой он состоит в браке более 20 лет.
Обновлено в 09:48
Авто

Представлен уникальный внедорожный кемпер Torsus

Если вы думаете, что путешествия на автомобиле – это не для вас, то внедорожный кемпер Torsus Praetorian Overland сможет убедить вас в обратном.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Убивший семью подросток оставил предсмертную записку

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" сообщили, что подросток оставил предсмертную записку.
Обновлено в 06:52
Политика

Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех»

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что он в восторге от собственного высказывания о завтрашнем дне, которое стало интернет-мемом.
Обновлено в 14:36
Общество

В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на марш

Десятки тысяч демонстрантов, протестующих против нового закона об экстрадиции, вышли на улицы Гонконга, несмотря на ливень и запрет полиции, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:27
Общество

Осипов раскритиковал главу департамента госимущества из-за ФАПов и квартир для сирот

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов раскритиковал руководителя департамента госимущества Алексея Хосоева за проблемы со строительством фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и за долгую покупку квартир для детей-сирот.
Обновлено в 20:54
Политика

Иранский танкер покинул Гибралтар вопреки требованиям США

Обновлено в 18:31
Армия и оружие

Сирийские войска отбили у террористов город Хан-Шейхун

После ожесточенных боев с террористами группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Изза» (обе запрещены в РФ) сирийские военные вошли в город Хан-Шейхун, сообщила 18 августа газета Al-Watan.
Обновлено в 17:40
Общество

Названы регионы с самым доступным бензином для населения

В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено в 17:17
Экономика

Huawei стало тесно в Крылатском

15 августа газета «Ведомости» сообщила, что до 2024 года корпорация намерена в четыре раза увеличить штат в России и нанять до 1,5 тыс. специалистов в центры исследований и разработок (R&D). Сейчас Huawei арендует около 20% площадей (16 тыс. кв. м) в бизнес-парке «Крылатские Холмы», принадлежащем Millhouse Романа Абрамовича.
Обновлено в 18:14
Транспорт

Около 30 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах

Обновлено в 20:12
Политика

Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что действительно интересовался покупкой острова Гренландия у Дании.
Обновлено в 18:17
Теннис

Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии "Мастерс", победив в финале в Цинциннати бельгийца Давида Гоффена.
Обновлено в 18:19
Политика

Трамп хотел устроить Венесуэле морскую блокаду

Президент США Дональд Трамп предлагал своим подчиненным начать морскую блокаду Венесуэлы.
Обновлено в 19:25
Армия и оружие

Доказательства участия России в боях под Иловайском нашли в Британии

Лондонская исследовательская группа Forensic Architecture нашла доказательства участия военных из России в битвах под Иловайском в августе 2014 года на Украине.
Обновлено в 20:12
Политика

Трамп заявил о нежелании разрешать Huawei работать в США

Свое нежелание разрешать деятельность китайской корпорации Huawei на территории Соединенных Штатов выразил американский президент Дональд Трамп 18 августа в ходе беседы с журналистами.
Обновлено в 19:38
Армия и оружие

Украинский авианосец «Варяг» оценили в Китае

Обновлено в 17:03
Общество

Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях

В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено в 19:50
Технологии

Пятая часть компаний мира не хочет использовать IT при наборе персонала - исследование

Около 21% компаний не хотят внедрять IT-технологии в свои HR-процессы, такой вывод делается в исследовании международной рекрутинговой компании Hays, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:25
Политика

Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства

Украина теряет главные признаки государства, за 28 лет существования ей не удалось совершить «экономического чуда», заявил постоянный представитель страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Появилось видео с места жесткой посадки самолета под Самарой

Следственный комитет опубликовал в WhatsApp видео с места жесткой посадки самолета в Самарской области.
Обновлено в 13:00
Политика

КПРФ не позволит власти заглушить протесты против нечестных выборов

Если раньше кому-то казалось, что в городе существуют только две силы – власть и несистемные либералы, – то сейчас стало очевидным: настоящей альтернативной нынешнему курсу власти может быть КПРФ и широкое объединение лево-патриотических сил.
Обновлено вчера в 11:35
Единоборства

Мейвезер ведет переговоры о реванше с Пакьяо

Непобежденный боксер Флойд Мейвезер-младший сообщил, что ведет переговоры о реванше с чемпионом WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.
Обновлено в 18:28
Происшествия

Ведущий шоу «Умницы и умники» вспомнил устроившего бойню подростка

По словам Вяземского, 16-летний школьник не был у него в программе, но присутствовал на региональном финале «Умниц и умников» в качестве зрителя.
Обновлено в 16:49
Религия

Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа

В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено в 15:35
Происшествия

Хозяин ресторана в Албании напал на отменивших заказ туристов

Владелец ресторана в Албании набросился с ножом на испанских туристов из-за того, что они отменили заказ.
Обновлено в 18:49
Экономика

В России планируют компенсировать затраты иностранцев за съемки кино

Ранее замглавы Минэкономразвития по вопросам внешнеэкономической деятельности Тимур Максимов сообщил РИА Новости, что программу рибейта для иностранных компаний, которые будут снимать кино в России, запустят в третьем квартале 2019 года.
Обновлено в 03:08
Наука

Велосипедный шлем повышает стремление к риску

Немецкие психологи после проведенного эксперимента сделали вывод, что ношение велосипедного шлема связано с повышенным стремлением к риску в ситуациях, которые вовсе не связаны с управлением велосипеда.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах

Обновлено в 17:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маурисио Макри
Аргентинский государственный и политический деятель. Президент Аргентины с 10 декабря 2015 года. В прошлом был депутатом Нижней палаты аргентинского парламента, мэром Буэнос-Айреса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное