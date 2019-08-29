Финансы
ИзвестияАргентина попросит продлить срок погашения долга МВФ
Правительство Аргентины приняло решение начать переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о перепрофилировании долга. Как сообщил в среду, 28 августа министр финансов страны Эрнан Лакунса, вопрос был инициирован оппозицией. По его словам, речь идет о продлении сроков выплат, передает ТАСС.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:30, Вашингтон
Политика
Назарбаев предложил лидерам ядерных держав собраться в Нур-Султане
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на церемонии награждения Назарбаевской премией предложил лидерам ядерных держав провести переговоры в столице Казахстана, Нур-Султане.
РБК 04:26
Энергетика
Чистая прибыль «Газпрома» за I полугодие выросла на 32,4%
Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась за шесть месяцев 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 32,4% и достигла 878,64 млрд рублей.
ТАСС 03:35
Кино
В Венеции сегодня начнется международный кинофестиваль
Как передает ТАСС, в рамках фестиваля украинский режиссер Сергей Лозница представит документальную картину «Государственные похороны» о трех днях после смерти Сталина.
Эхо Москвы 27 августа в 19:48
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
Общество
Доход владельцев частных камер «отвяжут» от размера штрафов
Доход владельцев частных камер видеофиксации нарушений ПДД «отвяжут» от количества и размеров выписанных штрафов.
Известия вчера в 19:02
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавшей от полицейских волейболистки
Защита подозреваемых отрицает факт сексуального контакта полицейских со спортсменкой. 28 августа подозреваемых поместили в СИЗО.
Lenta.ru вчера в 13:00
Религия
29 августа православные отмечают Ореховый Спас
Северная неделя 04:19
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Общество
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве
По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия вчера в 12:15
Общество
Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась
Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru вчера в 13:10
Общество
Минпросвещения разработало этический кодекс для учителей
Этический кодекс был разработан Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом.
Красная весна 27 августа в 21:28
Культура
Умер 54-летний актер Александр Числов
Невские Новости 04:27
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила вернулись на работу
Для разрешения ситуации со 2 сентября в городскую больницу примут на работу двух новых хирургов, а также направят специалистов из областной больницы и клинических ординаторов.
Телеканал 360° вчера в 03:05
Кино
Появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
На канале WBRussia в YouTube появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли.
Профиль вчера в 14:10
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика
Депутаты Верховной рады девятого созыва принесли присягу
Российская газета 04:05
Происшествия
В Петербурге задержали членов ОПГ, находившихся в розыске два года
Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии задержали в Санкт-Петербурге четырех участников организованной преступной группы (ОПГ), которых разыскивали два года за избиение бизнесмена и вымогательство, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 03:21
Шоу-бизнес
Бывшая невеста Тимати вышла замуж за миллиардера
Еще в апреле Мила Волчек и Алексей Гарбер объявили о своей помолвке, однако сегодня стало известно, что свадьба уже состоялась.
StarHit.ru вчера в 13:00
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:54
Политика
Суд не стал снимать Локотя с выборов мэра Новосибирска
Центральный райсуд Новосибирска принял решение оставить без удовлетворения иск кандидата на пост главы города Виктора Козодоя («Справедливая Россия») о снятии с выборов действующего мэра Анатолия Локотя (КПРФ).
Коммерсантъ 03:27
Армия и оружие
СКР заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ
Заочное обвинение предъявлено одному из командиров бригады Вооруженных сил Украины, который участвовал в обстрелах Донбасса, российским Следственным комитетом.
REGNUM 03:41
Шоу-бизнес
Ирина Шейк устроила маме вкусный отпуск на Ибице
На отдых на Ибицу Ирина улетела с мамой Ольгой Шайхлисламовой.
Paparazzi.ru 02:29
Армия и оружие
В ЛНР заявили о повреждении клуба и двух жилых домов при обстреле
РИА Новости вчера в 15:26
Общество
Москва вошла в топ-40 городов мира по безопасности
Москва вошла в число 40 лучших городов мира по уровню безопасности.
РБК 03:13
Армия и оружие
Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд
В ночь на четверг Пакистан испытал баллистическую ракету малой дальности "Газнави", написал глава пресс-службы Вооруженных сил Исламской Республики генерал-майор Асиф Гафур в Twitter.
РИА Новости 02:49