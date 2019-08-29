Финансы
ИзвестияАргентина попросит продлить срок погашения долга МВФ
Правительство Аргентины приняло решение начать переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о перепрофилировании долга. Как сообщил в среду, 28 августа министр финансов страны Эрнан Лакунса, вопрос был инициирован оппозицией. По его словам, речь идет о продлении сроков выплат, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 03:04, Вашингтон
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Газета.Ru вчера в 23:59
Происшествия
Суд в Москве отправил второго участника акции против повышения пенсионного возраста на принудительное лечение
Напавшего на полицейского на несогласованной акции в столице в сентябре 2018 года Василия Костылева в судебном порядке решили отправить на принудительное лечение.
Росбалт вчера в 14:25
Политика
Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн.
Известия 02:22
Здоровье
Будем здоровы (экс-Мединфо): Третья волна аллергии наблюдается в столице
Третья волна аллергии наблюдается в столице.
Эхо Москвы 02:45
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Общество
Православные отмечают Ореховый Спас
Менделеевские новости 02:39
Технологии
Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов
В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
REGNUM 00:42
Общество
«Известия»: в России трудоустроены 40% людей предпенсионного возраста
Число трудоустроенных россиян предпенсионного возраста составляет 40%.
ТАСС вчера в 23:39
Экономика
Переход на пуш-уведомления оказался очень выгодным для банков
Замена СМС пуш-уведомлениями позволяет банкам заметно экономить на оповещении клиентов об операциях по картам.
REGNUM 02:04
Здоровье
Главный диетолог Минздрава назвал два закона правильного питания
Как пояснил Тутельян, потребление такого количества хлеба в большей степени связано с традициями, привычками и культурой питания.
ТАСС 00:01
Происшествия
Женщина порезала трехлетнему ребенку лицо в центре Тбилиси
В центре Тбилиси женщина совершила нападение на двоих малолетних детей, шедших по улице с родителями.
Lenta.ru вчера в 08:08
Политика
Болтон оценил свой визит на Украину
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал свой визит на Украину.
RT на русском вчера в 15:26
Армия и оружие
Против распространения ядерного оружия нужны жесткие меры, уверен Назарбаев
Жесткие меры необходимы против обладания и распространения ядерного оружия, которые должны быть подкреплены соответствующими резолюциями СБ ООН, заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
РИА Новости 02:53
Политика
Украинский суд освободил Кирилла Вышинского
Lenta.ru вчера в 06:28
Происшествия
Экс-чемпиона UFC нокаутировали во время уличной драки
Как сообщает TMZ, в одном из ночных клубов на Гавайях 40-летний американец устроил драку с одним из посетителей заведения.
Metaratings 02:02
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Армия и оружие
Неизвестные жестоко убили трех человек в Буркина-Фасо — СМИ
Вооруженные лица, подозреваемые в причастности к рядам исламистских боевиков, через казнь убили троих жителей Буркина-Фасо.
REGNUM 02:19
Происшествия
Тело скончавшейся в Турции девочки отправят в Россию 30 августа
RT на русском 02:52
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк вчера в 04:46
Общество
Доход владельцев частных камер «отвяжут» от размера штрафов
Доход владельцев частных камер видеофиксации нарушений ПДД «отвяжут» от количества и размеров выписанных штрафов.
Известия вчера в 19:02
Общество
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил гигантский столб пепла
"При изменении направления ветра не исключена вероятность выпадения незначительного количества пепла в близлежащих населенных пунктах", - сообщает пресс-служба регионального Главка МЧС.
Российская газета 02:57
Происшествия
Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми
Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:43
Общество
Опрос: каждый пятый россиянин смотрит телевизор раз в полгода
Каждый пятый (20%) житель России смотрит телевизор раз в шесть месяцев, при этом чуть менее половины (43%) россиян включают его каждый день.
Газета.Ru 02:53
Авто
Dacia Sandero в июле впервые вошел в тройку европейских бестселлеров
Автоновости дня 02:51
Политика
Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо F-35
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара купит российские истребители Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, сообщил телеканал Haberturk.
Коммерсантъ вчера в 18:54
Футбол
Ловчев: С удивлением увидел, что родился новый «Спартак»
Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от предстоящего матча «красно-белых» с «Зенитом».
Нева Спорт 01:37
Общество
Набережную Хабаровска закрыли из-за подъема воды в Амуре
Городскую набережную в Хабаровске закрыли в четверг из-за высокого уровня воды в Амуре, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.
ТАСС 01:30