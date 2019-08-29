Финансы

ИзвестияИзвестияАргентина попросит продлить срок погашения долга МВФ

Правительство Аргентины приняло решение начать переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о перепрофилировании долга. Как сообщил в среду, 28 августа министр финансов страны Эрнан Лакунса, вопрос был инициирован оппозицией. По его словам, речь идет о продлении сроков выплат, передает ТАСС.
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