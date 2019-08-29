Финансы
Аргументы и ФактыАргентина попросит МВФ пересмотреть сроки погашения долга
В стране обострился экономический кризис после того, как президент Маурисио Макри потерпел поражение на праймериз Аргентина на следующей неделе собирается начать переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) по поводу пересмотра сроков погашения долга, передает РИА Новости со ссылкой на министра финансов страны.
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