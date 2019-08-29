В стране обострился экономический кризис после того, как президент Маурисио Макри потерпел поражение на праймериз Аргентина на следующей неделе собирается начать переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) по поводу пересмотра сроков погашения долга, передает РИА Новости со ссылкой на министра финансов страны.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.

Общество Жительнице Кузбасса выплатили 160 тысяч рублей по партбилету СССР Пенсионный фонд России по требованию прокурора Кемерово произвел перерасчет пенсии и произвел доплату в 160 тысяч рублей.

Здоровье Главный диетолог Минздрава назвал два закона правильного питания Как пояснил Тутельян, потребление такого количества хлеба в большей степени связано с традициями, привычками и культурой питания.

Политика Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

Политика Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн.

Футбол В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.

Политика Ученый объяснил, почему Гитлер не смог создать атомную бомбу Американцы же начали создавать свою атомную бомбу из опасений, что ее может сделать гитлеровская Германия, и тем самым обеспечить себе победу во Второй мировой войне.

Армия и оружие Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57 На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.

Технологии Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.

Армия и оружие Войска КНР приступили к ротации военнослужащих в Гонконге Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в четверг утром приступила к ротации дислоцированных в Гонконге солдат и офицеров.

Авто Seat Tarraco стал первым серийным гибридом марки Компания Seat представила новую модификацию кроссовера Tarraco — исполнение FR стало самым мощным вариантом модели и первым серийным гибридом испанского автопроизводителя.

Политика Британцы поддержали петицию против приостановки работы парламента Жители Великобритании активно высказываются против приостановки работы национального парламента.

Происшествия СГК: семьям погибших в Новосибирске рабочих будет оказана помощь На месте обрушения стены здания насосной станции в Новосибирске погибли трое работников из состава субподрядной организации, сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании.

Наука Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения В дальнейшем учёные хотят провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, как на кишечную микробиоту влияет употребление безалкогольного красного вина и сока красного винограда.

Общество Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Общество В затопленном Приморье ввели режим ЧС Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил вести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе.

Политика Суд не стал снимать с выборов мэра Новосибирска Локотя Центральный районный суд Новосибирска отказался снимать с выборов действующего мэра города Анатолия Локотя по исковому требованию другого претендента на пост главы города Виктора Козодоя, выдвинутого «Справедливой Россией».

Политика Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.

Шоу-бизнес Влад Соколовский побывал на концерте Риты Дакоты Влад Соколовский побывал на концерте Риты Дакоты Экс-супруги окончательно наладили отношения.

Футбол «Сампдория» сделала новое предложение «Зениту» по Ригони «Сампдория» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони до закрытия летнего трансферного окна в Италии.