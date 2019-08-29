Финансы
Аргументы и ФактыАргентина попросит МВФ пересмотреть сроки погашения долга
В стране обострился экономический кризис после того, как президент Маурисио Макри потерпел поражение на праймериз Аргентина на следующей неделе собирается начать переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) по поводу пересмотра сроков погашения долга, передает РИА Новости со ссылкой на министра финансов страны.
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В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
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РИА Новости вчера в 21:57
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Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
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NewInform вчера в 04:01
Технологии
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В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в четверг утром приступила к ротации дислоцированных в Гонконге солдат и офицеров.
ТАСС вчера в 19:00
Авто
Seat Tarraco стал первым серийным гибридом марки
Компания Seat представила новую модификацию кроссовера Tarraco — исполнение FR стало самым мощным вариантом модели и первым серийным гибридом испанского автопроизводителя.
Коммерсантъ вчера в 10:30
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Британцы поддержали петицию против приостановки работы парламента
Жители Великобритании активно высказываются против приостановки работы национального парламента.
Российская газета 02:08
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На месте обрушения стены здания насосной станции в Новосибирске погибли трое работников из состава субподрядной организации, сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании.
REGNUM вчера в 22:25
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Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения
В дальнейшем учёные хотят провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, как на кишечную микробиоту влияет употребление безалкогольного красного вина и сока красного винограда.
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По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
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В затопленном Приморье ввели режим ЧС
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Влад Соколовский побывал на концерте Риты Дакоты
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«Сампдория» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони до закрытия летнего трансферного окна в Италии.
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Коломойский предложил снять часть санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
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