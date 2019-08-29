Финансы
Аргументы и ФактыАргентина попросит МВФ пересмотреть сроки погашения долга
В стране обострился экономический кризис после того, как президент Маурисио Макри потерпел поражение на праймериз Аргентина на следующей неделе собирается начать переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) по поводу пересмотра сроков погашения долга, передает РИА Новости со ссылкой на министра финансов страны.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
МВФ рассматривает предложения Аргентины о пересмотре сроков погашения долга
Росбалт28 августа в 22:18
МВФ анализирует предложение Аргентины о пересмотре сроков погашения долга
RT на русском28 августа в 20:45
МВФ анализирует предложения Аргентины по пересмотру сроков погашения долга
РИА Новости28 августа в 19:47
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 07:38, Вашингтон
Политика
Путин назвал нормальное число детей в семье
Президент России Владимир Путин не согласился со словами врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в адрес многодетных семей.
Lenta.ru 07:12
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Музыка
Стало известно место проведения следующего «Евровидения»
Следующий музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в Роттердаме. Информация об этом появилась на сайте фестиваля Eurovision.tv.
Lenta.ru 07:05
Политика
«Антонов» требует изменить название российского «Руслана»
Украинский авиаконцерн «Антонов» требует изменить название российской модификации военно-транспортного самолета «Руслан».
BFM.ru 04:11
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures показала новый трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы". Ролик опубликован на YouTube-канале студии.
ТАСС 04:27
Политика
Эрдоган по телефону рассказал Зеленскому об итогах визита в Россию
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом итоги визита турецкого лидера в РФ и подготовку к очередному заседанию стратегического совета высокого уровня.
РИА Новости 06:40
Происшествия
На шахте в Карачаево-Черкесии произошло обрушение горной породы
В Карачаево-Черкесии на предприятии, добывающем цветные металлы, произошло обрушение горной породы.
REGNUM 05:59
Политика
Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный 28 августа в 21:59
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Политика
На Украине провели учения на случай «нулевого транзита» газа из России
Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины «Укртрансгаз» провел совместно с «Нафтогазом» учения на случай остановки транзита газа из России с 1 января 2020 года.
РБК 06:53
Наука
Геями не рождаются. Генетика лишь на 25% определяет ориентацию
Генетика не полностью определяет сексуальную ориентацию, пишет Science.
Life.ru 07:09
Происшествия
Суд в Москве заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Олега Михеева
Басманный суд заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Олега Михеева по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:44
Политика
В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными
Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Газета.Ru 04:56
Общество
В России предложили продлить летние каникулы до октября
Летние каникулы для школьников и студентов следует продлить до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 23:37
Экономика
Россиянам хотят разрешить выкупать свои долги у банков
Поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности» обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Известия 03:56
Общество
РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы
«РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.
РБК вчера в 17:00
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Авто
Сервис подписки автомобилей Hyundai Mobility представлен в России
Автоновости дня вчера в 11:17
Баскетбол
Сергей Базаревич: «Я не хотел, чтобы мы играли товарищеский матч с Испанией»
Главный тренер сборной России Сергей Базаревич за день до чемпионата мира в Китае рассказал о ситуации в составе команды.
Спорт-Экспресс 06:24
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
Девушку в бирюзовом купальнике вытащили из бассейна без сознания.
Интерфакс 04:34
Хоккей
Артемий Панарин: из-за водки чуть не закончил с хоккеем
РИА Новости 01:00
Общество
С 1 сентября жизнь россиян изменится
С 1 сентября билеты в кино и театр будет запрещено продавать по цене выше заявленной.
Live24 03:15
Армия и оружие
Трое ополченцев ДНР погибли, еще пятеро пострадали после обстрела ВСУ
РЕН ТВ вчера в 13:35
Происшествия
Иркутянин убил отца и закопал на участке
11 августа в полицию поступило заявление о пропаже мужчины, его сын принимал активное участие в поисках им же убитого отца.
Байкал-Daily 01:34
Спорт
Скончался чемпион мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак
Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в Енисее.
Газета.Ru 05:11
Политика
Казаков и ветеранов Донбасса могут привлечь к разгону митингов в Москве
К разгону акций протеста в Москве могут привлечь представителей казачества и членов «Союза добровольцев Донбасса».
Собеседник 07:06