Финансы

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыАргентина попросит МВФ пересмотреть сроки погашения долга

В стране обострился экономический кризис после того, как президент Маурисио Макри потерпел поражение на праймериз Аргентина на следующей неделе собирается начать переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) по поводу пересмотра сроков погашения долга, передает РИА Новости со ссылкой на министра финансов страны.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

МВФ рассматривает предложения Аргентины о пересмотре сроков погашения долга

Росбалт28 августа в 22:18

МВФ согласился проанализировать предложение Аргентины о пересмотре долгов

АБН28 августа в 21:28

МВФ анализирует предложение Аргентины о пересмотре сроков погашения долга

RT на русском28 августа в 20:45

Аргентина попросит МВФ пересмотреть сроки погашения долга

Аргументы и Факты28 августа в 20:01

МВФ анализирует предложения Аргентины по пересмотру сроков погашения долга

РИА Новости28 августа в 19:47

Аргентина попросит МВФ пересмотреть сроки погашения госдолга

Московский Комсомолец28 августа в 18:29

Власти Аргентины начнут переговоры о перепрофилировании долга перед МВФ

ТАСС28 августа в 18:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 07:38, Вашингтон
Политика

Путин назвал нормальное число детей в семье

Президент России Владимир Путин не согласился со словами врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в адрес многодетных семей.
Lenta.ru 07:12
Происшествия

Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке

Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Общество

Эксперты назвали самые чистые и самые грязные города России

РБК 05:06
Музыка

Стало известно место проведения следующего «Евровидения»

Следующий музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в Роттердаме. Информация об этом появилась на сайте фестиваля Eurovision.tv.
Lenta.ru 07:05
Политика

«Антонов» требует изменить название российского «Руслана»

Украинский авиаконцерн «Антонов» требует изменить название российской модификации военно-транспортного самолета «Руслан».
BFM.ru 04:11
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures показала новый трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы". Ролик опубликован на YouTube-канале студии.
ТАСС 04:27
Политика

Эрдоган по телефону рассказал Зеленскому об итогах визита в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом итоги визита турецкого лидера в РФ и подготовку к очередному заседанию стратегического совета высокого уровня.
РИА Новости 06:40
Происшествия

На шахте в Карачаево-Черкесии произошло обрушение горной породы

В Карачаево-Черкесии на предприятии, добывающем цветные металлы, произошло обрушение горной породы.
REGNUM 05:59
Политика

Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный 28 августа в 21:59
Транспорт

В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Политика

На Украине провели учения на случай «нулевого транзита» газа из России

Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины «Укртрансгаз» провел совместно с «Нафтогазом» учения на случай остановки транзита газа из России с 1 января 2020 года.
РБК 06:53
Наука

Геями не рождаются. Генетика лишь на 25% определяет ориентацию

Генетика не полностью определяет сексуальную ориентацию, пишет Science.
Life.ru 07:09
Происшествия

Суд в Москве заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Олега Михеева

Басманный суд заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Олега Михеева по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:44
Политика

В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными

Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Газета.Ru 04:56
Общество

В России предложили продлить летние каникулы до октября

Летние каникулы для школьников и студентов следует продлить до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 23:37
Политика

Путин и Лукашенко обсудили отношения стран по телефону

Газета.Ru 04:04
Экономика

Россиянам хотят разрешить выкупать свои долги у банков

Поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности» обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Известия 03:56
Происшествия

США выдвинули новую версию взрыва в Северодвинске

BFM.ru 03:14
Общество

РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы

«РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.
РБК вчера в 17:00
Экономика

Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа

В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Авто

Сервис подписки автомобилей Hyundai Mobility представлен в России

Автоновости дня вчера в 11:17
Баскетбол

Сергей Базаревич: «Я не хотел, чтобы мы играли товарищеский матч с Испанией»

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич за день до чемпионата мира в Китае рассказал о ситуации в составе команды.
Спорт-Экспресс 06:24
Происшествия

Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому

Девушку в бирюзовом купальнике вытащили из бассейна без сознания.
Интерфакс 04:34
Единоборства

Нурмагомедов заявил, что подерется с Макгрегором, если встретит его

МК-Спорт 05:42
Хоккей

Артемий Панарин: из-за водки чуть не закончил с хоккеем

РИА Новости 01:00
Общество

С 1 сентября жизнь россиян изменится

С 1 сентября билеты в кино и театр будет запрещено продавать по цене выше заявленной.
Live24 03:15
Армия и оружие

Трое ополченцев ДНР погибли, еще пятеро пострадали после обстрела ВСУ

РЕН ТВ вчера в 13:35
Происшествия

Иркутянин убил отца и закопал на участке

11 августа в полицию поступило заявление о пропаже мужчины, его сын принимал активное участие в поисках им же убитого отца.
Байкал-Daily 01:34
Спорт

Скончался чемпион мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак

Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в Енисее.
Газета.Ru 05:11
Политика

Казаков и ветеранов Донбасса могут привлечь к разгону митингов в Москве

К разгону акций протеста в Москве могут привлечь представителей казачества и членов «Союза добровольцев Донбасса».
Собеседник 07:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное