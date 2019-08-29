Финансы
РИА НовостиАргентина попросила МВФ о пересмотре сроков погашения долга
В конце июня 2018 года фонд одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме stand-by. Затем, в конце октября, МВФ согласовал увеличение общего размера программы финансирования страны до 56,3 миллиарда долларов.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 19:04, Вашингтон
Армия и оружие
Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо F-35
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара купит российские истребители Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, сообщил телеканал Haberturk.
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Как сообщает пресс-служба Смольного, итоги конкурса были подведены на заседании городского правительства.
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Политика
У здания офиса президента Украины проходит акция против Арсена Авакова
Как отмечается, люди требуют уволить Авакова, поскольку он был "неэффективным министром и провалил реформу МВД, является ответственным за бездействие полиции после нападений и убийств активистов" и многое другое.
РИА Новости 13:48
Армия и оружие
Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике поселка Крутая Балка, выпустив по нему 12 мин, сообщили в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 15:27
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Политика
Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Идлибе
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Российский специалист Андрей Канчельскис вернулся на пост главного тренера «Навбахора».
Sports.ru 15:26
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru 15:02
Армия и оружие
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
РИА Новости 13:35
Гаджеты
Apple запретил подрядчикам прослушивать команды пользователей Siri
Американская компания Apple запретила подрядчикам прослушивать записи разговоров пользователей с голосовым помощником Siri.
РБК 18:06
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Кино
В Италии открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Впервые Венецианский кинофестиваль состоялся в 1932 году: тогда на открытии показали фильм "Доктор Джекилл и мистер Хайд" американского режиссера Рубена Мамуляна.
Вести.Ru вчера в 20:54
Интернет
В США экс-сотруднику Google предъявлено обвинение в краже технологий
Прокуратура Северного округа штата Калифорния обвинила бывшего сотрудника компании Google Энтони Левандовски в похищении информации о беспилотных автомобилях компании, которая является коммерческой тайной.
Life.ru вчера в 17:46
Политика
Советники глав государств «нормандской четверки» встретятся 2 сентября
Встреча советников глав стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) пройдет 2 сентября, говорится в сообщении на сайте украинского президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 17:46
Авто
Компании Toyota и Suzuki создали альянс
Компании Toyota и Suzuki заявили о том, что заключили соглашение об объединении капитала, что означает создание альянса со взаимным приобретением акций.
32CARS.ru 08:54
Политика
Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
Президент Бразилии Жаир Болсонару удалил комментарий к ироничному коллажу в Facebook с изображением французской первой леди Брижит Макрон.
РИА Новости 16:19
Футбол
Манджукич отказался от перехода в «ПСЖ»
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Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Политика
Пушков подтвердил слова Макрона о конце гегемонии Запада
Заявление по поводу гегемонии Запада Макрон сделал в ходе своего выступления на совещании послов республики.
ПолитРоссия вчера в 13:43
Общество
Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась
Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru 13:10
Кино
Вышел трейлер фильма «Прачечная» с Мерил Стрип
РИА Новости 12:13
Наука
600 тысяч менструальных циклов помогли уточнить их продолжительность
Пересмотреть временные рамки фаз менструального цикла решили специалисты из компании Natural Cycles под руководством Джонатана Булла (Jonathan Bull): для этого они проанализировали данные о 612613 менструальных циклах, собранных с помощью их приложения для определения фертильности (всего в выборку попали данные 124648 женщин).
N+1 вчера в 11:00
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«Чеховские Медведи» выиграли Суперкубок России
Первый тайм завершился со счетом 17:12.
Советский спорт 13:57
Кино
Трейлер нового «Джокера» появился в Сети
Известия 15:45
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02