Финансы

РИА НовостиРИА НовостиАргентина попросила МВФ о пересмотре сроков погашения долга

Аргентина на следующей неделе начнет переговоры с Международным валютным фондом по пересмотру сроков погашения долга, сообщил журналистам министр финансов страны Эрнан Лакунса.
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