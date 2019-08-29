Финансы
РИА НовостиАргентина попросила МВФ о пересмотре сроков погашения долга
Аргентина на следующей неделе начнет переговоры с Международным валютным фондом по пересмотру сроков погашения долга, сообщил журналистам министр финансов страны Эрнан Лакунса.
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Число погибших из-за взрыва дома подо Львовом выросло до шести человек
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