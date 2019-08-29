Финансы
Lenta.ruАргентина оказалась на грани дефолта
После решения властей Аргентины реструктуризировать свой долг S&P понизило долгосрочные суверенные рейтинги страны в иностранной и национальной валюте с B- до SD, что означает выборочный дефолт.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 09:13, Вашингтон
Политика
Медведчук и Рабинович посетили украинских заключенных в Москве
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель партии Вадим Рабинович прибыли в Москву.
Известия 08:39
Общество
Прокуратура предупредила Соболь о недопустимости несогласованной акции 31 августа
Прокуратура Москвы предупредила юриста Фонда борьбы с коррупцией, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь об ответственности в связи с призывами пойти на несогласованное шествие 31 августа.
Интерфакс 08:10
Футбол
Стали известны соперники ЦСКА и «Краснодара» по группам Лиги Европы
Вылетевший из раунда плей-офф Лиги чемпионов российский клуб «Краснодар» оказался в группе C Лиги Европы.
Пятый канал 08:59
Политика
Коломойский рассказал о встрече с Порошенко после победы Зеленского
Украинский олигарх Игорь Коломойский сообщил, что один раз встречался с экс-президентом страны Петром Порошенко после выборов главы государства, они ни о чем не договаривались, а "поболтали про жизнь".
РИА Новости 07:23
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Южная Осетия потребовала от грузинской стороны до утра пятницы, 30 августа, убрать полицейский пост, расположенный на границе недалеко от населенного пункта Уиста (Цнелис).
Газета.Ru вчера в 17:49
Общество
Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето
"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 07:59
Гаджеты
Redmi Note 8 Pro «порвал» в AnTuTu прошлогодние флагманы
Redmi Note 8 Pro набрал в AnTuTu 283 000 баллов. И, как оказалось, этот результат находится на уровне прошлогодних флагманов.
Игромания.ру вчера в 15:30
Футбол
Три игрока «Барселоны» отказались стать частью сделки по Неймару
Французский защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо отклонил предложение «Пари Сен-Жермен» — клубы рассчитывали включить игрока в сделку по форварду Неймару.
Чемпионат 04:31
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Энергетика
НОВАТЭК получил право пользования Солетско-Ханавейским месторождением
Дочка НОВАТЭКа – Арктик СПГ 1 выиграла аукцион на право пользования участком недр федерального значения, включающим Солетско-Ханавейское месторождение, для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья.
Neftegaz.ru 08:30
Наука
Ученые МГУ создали базу данных масштабных наводнений в Европе
Ugpressa.ru 28 августа в 14:51
Экономика
Силуанов: количество льготных кредитов для МСП увеличится в 8‑10 раз
Количество льготных кредитов, выданных на развитие малого и среднего бизнеса, может увеличиться в 8–10 раз.
Каскад 07:17
Политика
Эрдоган заявил о переговорах с Россией на поставку Су-57
Россия и Турция ведут переговоры по поставкам истребителей пятого поколения Cу-57.
РБК 08:29
Происшествия
В СК назвали причину утечки данных сотрудников РЖД
Установлено, что в период до 28 августа злоумышленники получили доступ к информационным служебным ресурсам РЖД, где размещены личные данные работников компании.
Известия 06:44
Экономика
Россиянам хотят разрешить выкупать свои долги у банков
Поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности» обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Известия 03:56
Экономика
Банк «Россия» подал иск на 190 миллионов о банкротстве завода «Тролза»
Банк «Россия» обратился в Арбитражный суд Саратовской области с иском о банкротстве ЗАО «Тролза». Заявление было подано вчера, 29 августа.
Версия-Саратов 07:43
Общество
В ГД внесли законопроект о регулировании прав собственности на гаражи
Законопроектом закрепляются положения о доле каждого собственника гаража в праве собственности на общее имущество.
РБК 06:04
Общество
Медсестры начали массово увольняться во Владимирской области
Во Владимирской области сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы написали заявление об увольнении.
Газета.Ru 08:49
Футбол
Комличенко перейдет из «Млада Болеслав» в ЦСКА
ProstoProSport 03:15
Политика
Лукашенко собрал урожай бахчевых на своем приусадебном участке
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце августа традиционно на своем подворье собирает урожай арбузов.
ТАСС 07:37
Гаджеты
Xiaomi представила пауэрбанк в стиле Black Shark на 10000 мАч
MobiDevices 08:59
Авто
УАЗ начал прием заказов на УАЗ «Патриот» с «автоматом»
Российские дилеры «УАЗ» начали прием заказов на УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Автоновости дня 06:53
Общество
Российский ретейлер впервые привлек модель в хиджабе для рекламы
Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье).
РБК 03:03
Общество
Минпросвещения прокомментировало запрет смартфонов в школах
Первые годы рекомендательного запрета смартфонов в школах могут вызвать непонимание со стороны учеников, родителей и учителей.
Lenta.ru вчера в 15:29
Финансы
Спрос на наличную иностранную валюту в июне вырос на 13%
"В июне 2019 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с маем вырос на 13% и составил $4 млрд", - говорится в материале.
ТАСС 05:33
Происшествия
Под завалами обрушившейся крыши завода в Саратове ищут людей
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, кинологи и спасатели ищут людей под завалами.
КП - Саратов 08:55
Политика
Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму
Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.
Коммерсантъ вчера в 23:26