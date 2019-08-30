Финансы
Lenta.ruАргентина оказалась на грани дефолта
После решения властей Аргентины реструктуризировать свой долг S&P понизило долгосрочные суверенные рейтинги страны в иностранной и национальной валюте с B- до SD, что означает выборочный дефолт.
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Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы
Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
Lenta.ru 07:48
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Армия и оружие
Россия представила самолет на автомобильном двигателе на МАКС-2019
Россия продемонстрировала на МАКС-2019 (Международном авиационно-космическом салоне, который проходит в подмосковном Жуковском) самолет PJ-II Dreamer: он работает на автомобильном двигателе GM LS6.
Народные новости 06:56
Политика
Вашингтонский зоопарк боится потери панд из-за торговой войны с Китаем
Руководство Смитсоновского национального зоопарка, расположенного в столице Соединённых Штатов, опасается, что Китай может забрать больших панд из-за торговой войны.
News.ru 15:40
Общество
Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
Чтобы минимизировать возможность появления акриламида в домашней пище, специалисты рекомендуют подержать очищенную картошку в воде один-два часа.
РИА Новости 07:45
Политика
В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными
В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.
РИА Новости 07:26
Шоу-бизнес
«Делает мне назло»: тайный муж Мироновой о ее беременности
По словам бывшего гражданского мужа Марии Мироновой, врача-онколога Дмитрия Барановского, актриса могла забеременеть ему назло, чтобы доказать, что счастлива после их расставания.
Рамблер 13:21
Происшествия
Пострадавшую в турецком аквапарке россиянку доставили в Москву
Из турецкой Алании в Москву бортом санавиации доставили тяжелобольную россиянку 2000 года рождения, сообщает РЕН.
Газета.Ru 06:06
Политика
МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.
RT на русском 13:04
Общество
Расписанный Бэнкси грузовик выставили на аукцион
"Bonhams выставит на продажу на автомобильном аукционе Goodwood Revival 14 сентября в субботу грузовик весом 17 тонн, покрытый граффити художником Бэнкси", – сказано в сообщении аукционного дома.
Москва 24 14:40
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Космос
Астрономы обнаружили «невозможную» черную дыру
Астрономы предположили, что непонятная черная дыра – это результат столкновения и слияния двух дыр, но более мелких.
Портал Поиск 03:00
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Бухареста
Министерство обороны Российской Федерации рассекретило документы, касающиеся освобождения Бухареста в годы Великой Отечественной войны.
Российская газета 05:13
Наука
Физики открыли новое состояние вещества с редкой сверхпроводимостью
Ученые подвергли анализу переход проводника из обычной сверхпроводимости в другое топологическое состояние.
МедиаПоток 06:31
Политика
США расширили санкционный список против КНДР
Власти США добавили в санкционный список против КНДР двух жителей, три судоходные компании Тайваня и одно судно под флагом Панамы.
Страна Советов on-line 12:12
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
После снятия с выборов Бортко, который был выдвинут КПРФ, в предвыборной гонке остались три кандидата: депутаты Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»), а также самовыдвиженец Александр Беглов.
Lenta.ru 14:17
Политика
Премьер Украины объяснил решение оставить Авакова главой МВД
Новоназначенный премьер-министр Украины Гончарук назвал одним из сложных решение оставить в правительстве министра внутренних дел Авакова.
ИА Новороссия 08:21
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Футбол
«Севилья» упустила победу в матче с «Сельтой»
В матче 3-го тура испанской Примеры «Севилья» принимала «Сельту» из Виго.
Чемпионат 16:05
Игры
Издатель Metro Exodus доволен сотрудничеством с магазином Epic Games
Игромания.ру 15:56
Политика
Россия пригласила генсека ООН на празднование 75-летия Победы
Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве.
ТАСС 13:24
Космос
Видео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети
Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru.
Газета.Ru 16:08
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 06:54
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
Известия 07:29