Финансы

Lenta.ruLenta.ruАргентина оказалась на грани дефолта

После решения властей Аргентины реструктуризировать свой долг S&P понизило долгосрочные суверенные рейтинги страны в иностранной и национальной валюте с B- до SD, что означает выборочный дефолт.
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