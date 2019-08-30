Финансы
Lenta.ruАргентина оказалась на грани дефолта
После решения властей Аргентины реструктуризировать свой долг S&P понизило долгосрочные суверенные рейтинги страны в иностранной и национальной валюте с B- до SD, что означает выборочный дефолт.
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Политика
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха.
Эхо Москвы 08:00
Происшествия
На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку
Правоохранительные органы Кипра задержали россиянку по подозрению в непредумышленном убийстве 34-летней гражданки Латвии, передает газета Philenews.
РБК 14:22
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне» в Сочи
Филипп Киркоров оказался в неприятной ситуации во время выступлении в Сочи.
OAnews 10:11
Политика
СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ
Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец 10:15
Происшествия
В поисках пропавшего ребенка в Башкирии задействовали 150 человек
В поисках пропавшего из колыбели годовалого ребенка в Башкирии задействовали 150 человек.
Известия 09:14
Киберспорт
Авторы Cyberpunk 2077 показали 15 минут геймплея
CD Projekt RED, как и обещала, представила 15-минутный геймплейный ролик ролевого боевика.
Игромания.ру 14:28
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Общество
Умер один из богатейших людей мира Ханс Раусинг
Сын производителя упаковок Tetra Pak Рубена Раусинга Ханс, превративший бизнес из семейного в транснациональный, умер в ночь с на 30 августа в возрасте 93 лет.
Вести.Ru 13:56
Здоровье
В Ростовской области создали интернет-ресурс для помощи детям с ОВЗ
В Ростовской области создали региональную карту помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе донского Заксобрания.
РБК Ростов-на-Дону 08:45
Происшествия
Фристайлистка Комиссарова обвинили доктора Блюма в мошенничестве
Врача обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при лечении российской фристайлистки Марии Комиссаровой, сломавшей перед Олимпиадой в Сочи позвоночник во время тренировки.
Газета.Ru 14:45
Армия и оружие
США испытывают израильские ракеты для поражения российских ЗРК
Военное обозрение 28 августа в 03:44
Музыка
Роттердам примет «Евровидение-2020»
«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
RuNews24.ru 07:30
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы
Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
Lenta.ru 07:48
Наука
Ученые объяснили выживание комодских драконов
Сегодняшнему положению и гигантским размерам комодских варанов в большой степени поспособствовали люди, появившиеся здесь семь-десять тысяч лет назад.
Naked Science 27 августа в 03:18
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа
Независимое телевидение Севастополя вчера в 07:53
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Общество
Россиян возмутила первая в стране реклама одежды с моделью в хиджабе
Один из крупнейших в России брендов одежды Gloria Jeans первым среди массовых российских ретейлеров привлек для рекламной кампании модель в хиджабе.
Lenta.ru 06:33
Происшествия
Пять человек пострадали в аварии с автобусом под Гатчиной
Пять человек пострадали в аварии с участием автобуса и двух легковых автомобилей в Гатчинском районе Ленинградской области.
78.ru 14:23
Происшествия
Автомобиль с газовыми баллонами взорвался в Варшаве
Комсомольская правда 08:14
Интернет
Появился новый вид мошенничества с использованием Siri и Алисы
В результате Siri или Алиса набирают фальшивый номер, а пользователь общается с мошенником.
Взгляд.ру 05:14
Политика
Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»
Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Происшествия
Собака напала на восьмимесячного ребенка в квартире в Москве
В Москве собака покусала восьмимесячного ребенка. По данным следствия, дог находился в квартире родственников хозяев животного.
Интерфакс 14:43
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Вести.Ru 11:29
Кино
Прощание с актером Александром Числовым пройдет 2 сентября
Вечерняя Москва 13:50
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 13:04
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
После снятия с выборов Бортко, который был выдвинут КПРФ, в предвыборной гонке остались три кандидата: депутаты Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»), а также самовыдвиженец Александр Беглов.
Lenta.ru 14:17