Экономика
Lenta.ruАргентина оказалась на грани дефолта
После решения властей Аргентины реструктуризировать свой долг S&P понизило долгосрочные суверенные рейтинги страны в иностранной и национальной валюте с B- до SD, что означает выборочный дефолт.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:29, Вашингтон
Общество
В Шереметьеве перенесли дату открытия третьей ВПП
Московский аэропорт Шереметьево откладывает введение в эксплуатацию третьей взлётно-посадочной полосы с 1 сентября 2019 года на более поздний срок, сообщили в дирекции по связям с общественностью.
RT на русском 14:38
Армия и оружие
США испытывают израильские ракеты для поражения российских ЗРК
Военное обозрение 28 августа в 03:44
Политика
США закроют россиянам безвизовый въезд на Гуам
США планируют прекратить предоставлять разрешение на безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уведомление, опубликованное министерством внутренней безопасности в федеральном реестре.
Газета.Ru 16:08
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Футбол
Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге
В последний раз финал Лиги чемпионов проходил в РФ в 2008 году. Тогда в «Лужниках» встретились «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
ТК Звезда 13:03
Армия и оружие
Глава МИД Турции заявил о получении от России гарантий по Идлибу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия дала гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в сирийской провинции Идлиб.
РБК 06:33
Экономика
В правительстве и Думе не поддержали продление ЕНВД
В правительстве не планируют продлевать действие режима "единого налога на вмененный доход" (ЕНВД), как то предлагал бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 04:26
Наука
Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль
Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.
N+1 14:00
Кино
В Венеции назвали новый фильм Полански лучшим после «Пианиста»
Культуромания 12:21
Общество
Северное сияние жители Заполярья увидят 1 сентября
Мурманская область заняла 18-е место в том числе за счет туристов из Китая, которые приезжали в регион для того, чтобы увидеть северное сияние.
Известия 05:10
Экономика
Россиянам могут позволить выкупать долги у банков
Министерство экономического развития разработало законопроект, позволяющий гражданам выкупить у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги до передачи их коллекторам, сообщает "Коммерсант".
Газета.Ru 12:30
Здоровье
В Приамурье выявили новый очаг африканской чумы свиней
Российская газета вчера в 01:32
Гаджеты
Прокуратура США заподозрила Huawei в краже технологий
Прокуратура США расследует дополнительные случаи предполагаемой кражи технологий со стороны Huawei.
News.ru 09:47
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией
Новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.
Газета.Ru вчера в 20:16
Общество
Российские медсестры назвали условия отказа от массового увольнения
30 августа стало известно, что сразу 12 медсестер Александровской районной больницы написали заявления об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат.
Lenta.ru 19:08
Общество
В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября
Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Газета.Ru 03:51
Футбол
Определились соперники «Краснодара» в Лиге Европы
В Монако 30 августа состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, где сыграет ФК «Краснодар» «Краснодар» 27 августа после матча с «Олимпиакосом» выбыл из Лиги чемпионов и попал в Лигу Европы, где он вступит в борьбу на стадии группового этапа.
Юга.ру 08:01
Политика
ЦИК назвал интервью Памфиловой Associated Press некорректным
Центризбирком (ЦИК) назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
Росбалт 07:57
Наука
Геями не рождаются. Генетика лишь на 25% определяет ориентацию
Генетика не полностью определяет сексуальную ориентацию, пишет Science.
Life.ru 07:09
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
В Дюртюлинском районе идут поиски пропавшего годовалого ребенка. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело.
Российская газета вчера в 08:31
Происшествия
Украинский пограничник погиб из-за взрыва в Харьковской области
В Харьковской области из-за взрыва во время несения службы на границе погиб пограничник.
Газета.Ru 19:20
Космос
Астрономы ожидают парад планет в Солнечной системе
Меркурий, Венера, Земля и Марс станут участниками парада планет — редчайшего явления, когда они выстраиваются на одной линии.
РЕН ТВ 11:54
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
В начале сентября Пенсионный фонд формально завершает перерасчет страховых пенсий, который в беззаявительном порядке проходил в России с января.
Известия вчера в 17:02
Гаджеты
Google раскрыла хакерскую атаку на iPhone
Эксперты по безопасности Google обнаружили «неизбирательную» хакерскую атаку, которая была нацелена на iPhone в течение как минимум двух лет — были использованы веб-сайты для внедрения вредоносного программного обеспечения для доступа к фотографиям, местоположениям пользователей и другим данным, сообщает AFP.
Коммерсантъ 13:38
Наука
В Эфиопии обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков
На территории Эфиопии был обнаружен череп древнейшего вида австралопитеков.
Planet Today вчера в 02:32
Армия и оружие
Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском
News.ru вчера в 22:03